L'annuncio di Orcel e del governo tedesco dopo il via libera di Bce e Ue. La fusione darà vita a una banca con 1,3 trilioni di euro di attivo

Dopo mesi di tensioni UniCredit e governo tedesco raggiungono l’intesa sul futuro di Commerzbank. Secondo quel che riferisce l’agenzia Reuters nelle scorse ore il Ceo di UniCredit Andrea Orcel ha indirizzato una lettera al ministro delle Finanze di Berlino Lars Klingbeil che sancisce l’impegno di piazza Gae Aulenti a mantenere Commerzbank come società quotata a Francoforte e a comporre il Cda con membri tedeschi. In cambio il governo di Friedrich Merz rinuncia a esprimere due rappresentanti nel board.

La conquista

Con gli ultimi via libera giunti dalla Bce e dall’Unione europea, del resto, la strada per la conquista da parte di UniCredit del controllo effettivo su Commerzbank, a coronamento dell’offerta pubblica dei mesi scorsi, è ben delineata. Il raggiungimento dell’intesa è stato confermato anche dal ministro Klingbeil in una dichiarazione. La fusione tra UniCredit e Commerzbank darebbe vita a una banca con oltre 1,3 trilioni di euro (1,4 trilioni di dollari) di attivo in due delle maggiori economie dell’eurozona.

«Secondo il governo federale, l’accordo verte sull’impegno a favore dei clienti del Mittelstand di Commerzbank e delle sue capacità internazionali, nonché sull’espansione dell’attività relativa al Mittelstand. Inoltre, la sede centrale rimarrà definitivamente a Francoforte e la banca continuerà a essere quotata in Borsa. Le decisioni chiave continueranno a essere prese in Germania», spiega Commerzbank in un comunicato.

Gli otto principi vincolanti

L’accordo si compone di otto principi vincolanti. Tra questi il mantenimento della sede centrale di Commerzbank a Francoforte, oltre che di una significativa presenza a Monaco di Baviera. La banca resterà quotata in Borsa, mentre Commerzbank e HypoVereinsbank avranno una rappresentanza adeguata all’interno degli organi esecutivi del gruppo UniCredit. C’è un impegno a nominare cittadini tedeschi «in possesso delle competenze e della reputazione adeguate» nel Cda di UniCredit e al sostegno ai clienti Mittelstand, ovvero della divisione dedicata alle Pmi tedesche.

Il ceo Orcel inoltre ha reso noto che «nello spirito di un dialogo costruttivo», sono state concordate con il Governo federale «le candidature di due membri indipendenti per il Consiglio di sorveglianza, che rientrano nella nostra proposta per i dieci nuovi rappresentanti degli azionisti all’interno dell’organo di controllo». Inoltre ha concluso dicendo che «nel caso in cui lo Stato decidesse di cedere la propria partecipazione in Commerzbank», UniCredit sarebbe favorevole e disposta «a manifestare le proprie intenzioni al riguardo nel rispetto delle leggi vigenti».

I punti

Ecco nel dettaglio gli 8 punti: