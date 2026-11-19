UniCredit, gli otto punti dell’accordo con il governo tedesco per Commerzbank
Dopo mesi di tensioni UniCredit e governo tedesco raggiungono l’intesa sul futuro di Commerzbank. Secondo quel che riferisce l’agenzia Reuters nelle scorse ore il Ceo di UniCredit Andrea Orcel ha indirizzato una lettera al ministro delle Finanze di Berlino Lars Klingbeil che sancisce l’impegno di piazza Gae Aulenti a mantenere Commerzbank come società quotata a Francoforte e a comporre il Cda con membri tedeschi. In cambio il governo di Friedrich Merz rinuncia a esprimere due rappresentanti nel board.
La conquista
Con gli ultimi via libera giunti dalla Bce e dall’Unione europea, del resto, la strada per la conquista da parte di UniCredit del controllo effettivo su Commerzbank, a coronamento dell’offerta pubblica dei mesi scorsi, è ben delineata. Il raggiungimento dell’intesa è stato confermato anche dal ministro Klingbeil in una dichiarazione. La fusione tra UniCredit e Commerzbank darebbe vita a una banca con oltre 1,3 trilioni di euro (1,4 trilioni di dollari) di attivo in due delle maggiori economie dell’eurozona.
«Secondo il governo federale, l’accordo verte sull’impegno a favore dei clienti del Mittelstand di Commerzbank e delle sue capacità internazionali, nonché sull’espansione dell’attività relativa al Mittelstand. Inoltre, la sede centrale rimarrà definitivamente a Francoforte e la banca continuerà a essere quotata in Borsa. Le decisioni chiave continueranno a essere prese in Germania», spiega Commerzbank in un comunicato.
Gli otto principi vincolanti
L’accordo si compone di otto principi vincolanti. Tra questi il mantenimento della sede centrale di Commerzbank a Francoforte, oltre che di una significativa presenza a Monaco di Baviera. La banca resterà quotata in Borsa, mentre Commerzbank e HypoVereinsbank avranno una rappresentanza adeguata all’interno degli organi esecutivi del gruppo UniCredit. C’è un impegno a nominare cittadini tedeschi «in possesso delle competenze e della reputazione adeguate» nel Cda di UniCredit e al sostegno ai clienti Mittelstand, ovvero della divisione dedicata alle Pmi tedesche.
Il ceo Orcel inoltre ha reso noto che «nello spirito di un dialogo costruttivo», sono state concordate con il Governo federale «le candidature di due membri indipendenti per il Consiglio di sorveglianza, che rientrano nella nostra proposta per i dieci nuovi rappresentanti degli azionisti all’interno dell’organo di controllo». Inoltre ha concluso dicendo che «nel caso in cui lo Stato decidesse di cedere la propria partecipazione in Commerzbank», UniCredit sarebbe favorevole e disposta «a manifestare le proprie intenzioni al riguardo nel rispetto delle leggi vigenti».
I punti
Ecco nel dettaglio gli 8 punti:
- Posizionamento di Francoforte come nostra sede centrale in Germania a partire dal momento della fusione tra HypoVereinsbank e Commerzbank; mantenendo al contempo la possibilità di conservare una presenza e un’attività significative a Monaco di Baviera, nonché un approccio regionale all’attività, a sostegno dell’autonomia locale e della vicinanza ai clienti.
- Mantenimento della quotazione in Borsa di Commerzbank e dell’entità risultante dalla fusione, conservandone la forma giuridica di società per azioni (Aktiengesellschaft).
- Adeguata rappresentanza di Commerzbank e HypoVereinsbank nel Comitato Esecutivo del Gruppo UniCredit.
- Proposta di nominare cittadini tedeschi in possesso delle competenze e della reputazione adeguate nel Consiglio di Amministrazione di UniCredit SpA (e, se del caso, nei comitati competenti e nelle cariche di presidenza), il tutto nell’ambito del prossimo regolare processo di rinnovo del consiglio previsto per il 2027 e previa approvazione degli azionisti.
- Impegno nei confronti dei clienti del Mittelstand di Commerzbank e delle capacità internazionali che supportano specificamente le imprese del Mittelstand e gli esportatori: potenziando il loro accesso alla più ampia rete di UniCredit in 14 mercati.
- Adeguata allocazione del capitale e autonomia decisionale in Germania nel rispetto delle leggi vigenti.
- Investimenti significativi a Francoforte nei settori dell’istruzione (compresa l’UniCredit Corporate University) e delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, nonché la creazione di un centro di eccellenza e innovazione per il Gruppo in Germania.
- Proseguimento di discussioni costruttive con tutte le parti interessate; compresa la cooperazione e il dialogo attivo con il comitato aziendale e i sindacati, tenendo conto anche degli accordi esistenti in materia di tutela dei dipendenti.