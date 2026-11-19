Intanto la rete interna classificata della National Security Agency americana risulta ancora fuori servizio e ad alcuni dipendenti è stato chiesto di lavorare da casa per tre giorni consecutivi

Secondo quanto riporta Axios il direttore nazionale per la sicurezza informatica della Casa Bianca, Sean Cairncross, ha presentato le sue dimissioni. Cairncross, in carica dall’agosto 2025, ha deciso di non proseguire per altri due anni e lascia ora per consentire alla Casa Bianca di ottenere la conferma di un successore al Senato prima che i democratici assumano il controllo a gennaio 2027.

Ancora giù la rete della National Security Agency americana

Intanto la rete interna classificata della National Security Agency americana risulta ancora fuori servizio e ad alcuni dipendenti è stato chiesto di lavorare da casa per tre giorni consecutivi. Lo riferiscono due fonti informate a Nbc news precisando che il problema tecnico ha causato dei disagi, ma non ha compromesso le attività dell’agenzia, che includono la raccolta di intelligence elettronica in tutto il mondo e la supervisione della sicurezza informatica. Al momento non vi è alcuna indicazione che l’interruzione sia stata causata da un cyber attacco.

(in copertina Sean Cairncross con Ivanka Trump, a Rabat nel 2019. Al tempo era CEO della Millennium Challenge Corporation)