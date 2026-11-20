L'avvistamento di 4 o 5 apparecchi a est e ovest della pista



L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è rimasto chiuso per due ore, dalle 20 alle 22 di giovedì sera a causa della riscontrata attività di droni, circa quattro o cinque, a est e a ovest del campo. Ad avvistarli la torre di controllo che ha deciso di chiudere lo scalo. Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria, sul posto è intervenuta la polizia. Durante la sospensione dei voli, un aereo Ita Airways pronto a decollare verso Roma Fiumicino è rimasto sulla pista. Si tratta del primo caso in aeroporti italiani. La possibile presenza di droni e’ stata segnalata a est e ovest della pista. L’allarme è poi rientrato.