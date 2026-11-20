Il caso a Quartu. A scoprire la scena, in un live, il figlio della proprietaria dell'auto.

Un’auto decorata con gli adesivi dei Ghostbusters, gli insulti in una diretta su TikTok e una denuncia in commissariato: è la singolare vicenda arrivata questa mattina, venerdì 20 novembre, sulle scrivanie della polizia di Quartu, dove è stata depositata una querela per diffamazione.

La scoperta del figlio della proprietaria dell’auto su TikTok

Il caso è ricostruito oggi su L’Unione Sarda, in un pezzo a firma di Ennio Neri. Tutto ha inizio martedì sera, tra le 21:50 e le 22:35, quando un ragazzo, scorrendo i contenuti sul telefono, si imbatte casualmente nella live di un profilo pubblico. A parlare sono due adulti che stanno prendendo di mira proprio sua madre — maestra, animatrice di un’associazione no-profit per bambini e nota in zona proprio per la sua vettura personalizzata con i simboli degli “Acchiappafantasmi”.

«Quanto è r………a la mia vicina»

«Eravamo tutti a casa quando mio figlio mi ha chiamato: “Papà, stanno parlando di mamma”», racconta O. C., il marito della donna. «Quando hanno parlato della macchina con gli adesivi dei Ghostbusters, abbiamo capito subito che si riferivano a mia moglie, in tanti conoscono quella macchina. Poi abbiamo sentito gli insulti». Nel verbale consegnato agli agenti compaiono le frasi esatte pronunciate in diretta: «Adesso faccio una foto alla macchina dei Ghostbusters della vicina, così faccio uno spot così vi faccio vedere quanto è r………a la mia vicina». Prima di procedere per vie legali, l’uomo ha cercato un confronto di persona: «Mi ha detto che stava scherzando. Le ho risposto che a me quello scherzo non faceva ridere. Ha continuato a sminuire l’episodio e a quel punto me ne sono andato».

Perché la donna ha denunciato i vicini

Oltre al testo della querela, sono state depositate le stampe del profilo social da cui è partita la trasmissione, lasciando ora all’autorità giudiziaria il compito di valutare eventuali reati. L’uomo affida infine una riflessione sull’uso della rete da parte dei più grandi. E dichiara a L’Unione: «Mi hanno detto che il problema è TikTok in mano ai ragazzi, ma qui a parlare erano gli adulti, come se fossero nel salotto di casa con la porta aperta a chiunque. Con la querela voglio mettere un punto: vorrei che mio figlio sapesse che, quando qualcuno supera un confine, può dirlo, anche se dall’altra parte continuano a ripetergli che era solo uno scherzo».

(Foto di Erik Mclean su Unsplash)