Mentre Trump e Vance provano a minimizzare i disservizi alcune catene stanno avendo un picco di vendite. E spuntano i creators della sopravvivenza

Mentre dalla Casa Bianca Donald Trump liquida come «cose che succedono» i blackout a catena che hanno paralizzato Microsoft, Gmail, trasporti aerei e ferroviari, banche e sistemi di intelligence, negli Stati Uniti monta un’ondata di panico collettivo con lo spettro del Giorno del Giudizio. Sui social e nei negozi si moltiplicano i segnali di corsa ai carrelli, simili a quelli ai tempi della pandemia Covid. Tra battute virali — come quella dello scrittore Stephen King, che su X ha ironizzato attribuendo lo stop dei voli in tutto il Paese a un’invasione aliena, finendo forse per essere preso alla lettera da qualcuno — e timori concreti di un collasso delle infrastrutture civili, gli americani corrono ai ripari. Secondo quanto riferisce ad Axios Michael Mills, docente all’Università di Greenwich ed esperto di comportamenti legati agli scenari apocalittici, sempre più cittadini stanno adottando forme leggere di “prepping”, la pratica di prepararsi a fronteggiare emergenze estreme. La mentalità del “prepper” sta prendendo piede in ampie fasce della società, che si preparano a preparare kit di emergenza, a fare scorta d’acqua e a inventariare le scorte di alimenti non deperibili.

Picchi di vendite per Survival Frog, a ruba il riso da Costco

I numeri, riportati su Repubblica che spiega il fenomeno, fotografano chiaramente questa psicosi: tra il 27 ottobre e il 16 novembre, il rivenditore specializzato Survival Frog ha registrato un’impennata del 450 per cento nelle vendite di razioni alimentari d’emergenza, cibo in scatola, taniche d’acqua e kit con radio e torce. Affari d’oro anche per la grande distribuzione: nei punti vendita all’ingrosso della catena Costco, dove in tempi normali le famiglie statunitensi sfruttano gli ampi scantinati per fare scorte settimanali, stanno andando a ruba le confezioni maxi di riso da trenta chili, riportando alla memoria gli scaffali svuotati di acqua e carta igienica nell’estate del 2020 durante il Covid. E prosperano anche i creator specializzati nella sopravvivenza. È il caso di Krystal, ribattezzata sul web la “Regina del Giorno del Giudizio”: dallo Utah trasmette dirette di cinque ore al giorno per spiegare come organizzare le proprie scorte. Un meccanismo che si starebbe auto alimentando e che sta generando profitti record (per alcuni).