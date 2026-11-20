L'unico condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio parla a Quarto Grado: «Sono fiducioso per la revisione»

«L’idea è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna ripetere le indagini. Sono fiducioso per la revisione». Queste le parole a “Quarto Grado” Massimo Bossetti, l’ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. «Sono stanco di tutto, però non devo mollare. Andiamo avanti», dichiara.

«Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione, perché il 5 ottobre, come sapete tutti, hanno rigettato l’udienza. L’abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò». Bossetti racconta perché gli hanno concesso di uscire dal carcere: «Questa è un’alternativa all’articolo 21. Ho sempre rifiutato, però giustamente è meglio vivere anche questa cosa». L’ex muratore si occupa ora di «coibentazione termoacustica, con tutti gli elementi in acciaio. È bellissimo, un bel lavoro». Spera infine di vedere tutti i suoi figli e che con la moglie «niente è finito». L’intervista esclusiva, realizzata da Ilaria Mura, andrà in onda questa sera nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Le telecamere di Quarto Grado sono riuscite a intercettare Bossetti mentre usciva dal carcere di Bollate per andare a lavorare.