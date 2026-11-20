Un'attrice ha denunciato, quasi sette anni dopo, le presunte violenze subite durante le riprese del film nel 2018. La produzione avrebbe poi cancellato le immagini

Doveva ballare a seno nudo davanti a Gérard Depardieu e Michel Houellebecq, in una camera d’albergo. Ma quella scena, secondo il racconto di un’attrice, si sarebbe trasformata in una violenza sessuale. L’episodio risalirebbe all’11 dicembre 2018 durante le riprese del film Thalasso a Cabourg, in Normandia, diretto da Guillaume Nicloux. A quasi otto anni dai fatti, la giustizia francese ha aperto un’inchiesta per stupro e aggressioni sessuali di gruppo, dopo la denuncia presentata dalla donna nel maggio 2025 nei confronti dell’attore e dello scrittore. A rivelare il caso è stata un’inchiesta del sito Mediapart.

La scena sul set di Thalasso

La donna, all’epoca 32enne, conosceva Depardieu da diversi anni. I due si erano incontrati su un altro set e avevano avuto una relazione. Sarebbe stato proprio l’attore a raccomandarla al regista per interpretare una prostituta dell’Est Europa. Nel film Depardieu e Houellebecq interpretano versioni romanzate di sé stessi, ospiti di un centro di talassoterapia. La scena prevedeva che i due bevessero, ballassero e avessero contatti fisici con due donne. Non erano previsti rapporti sessuali.

Secondo la denuncia, durante le riprese Depardieu avrebbe compiuto atti sessuali senza il suo consenso. Anche lo scrittore avrebbe partecipato alle presunte violenze. La donna ha raccontato di aver bevuto molto e di avere alcuni vuoti di memoria su quanto accaduto. Depardieu è accusato di stupro e aggressione sessuale di gruppo, mentre Houellebecq deve rispondere delle accuse di aggressione sessuale e complicità nello stupro.

Le riprese cancellate e i contratti da 45mila euro

A finire nella denuncia è anche il regista Guillaume Nicloux, accusato di complicità nelle violenze e di aver registrato immagini a carattere sessuale lesive della riservatezza della donna. Secondo la ricostruzione di Mediapart, dopo i fatti l’attrice avrebbe raccontato alla produzione quanto accaduto, ottenendo la cancellazione delle immagini girate durante la scena.

Depardieu le avrebbe chiesto di non denunciarlo, ricordandole di avere già un procedimento giudiziario a suo carico. Successivamente Nicloux le avrebbe proposto un altro ruolo nel film e sarebbero stati stipulati tre contratti artistici, per un valore complessivo di 45mila euro lordi. Accordi che, secondo la denunciante, avrebbero avuto una funzione risarcitoria.

Il regista ha dichiarato a Mediapart di non essersi accorto di alcuna costrizione durante le riprese, pur confermando di essersi successivamente scusato. Depardieu e Houellebecq non hanno risposto alle richieste del giornale francese. Secondo RTL, i tre non sono ancora stati interrogati nell’ambito dell’inchiesta.

Gli altri procedimenti a carico di Depardieu

La donna ha raccontato di aver tenuto per anni dentro di sé quanto accaduto. La decisione di denunciare sarebbe maturata nel maggio 2025, durante il processo a Depardieu per le aggressioni sessuali a due donne sul set del film Les Volets verts. Per quel caso l’attore è stato condannato in via definitiva a 18 mesi di reclusione con pena sospesa. Non è l’unico guaio giudiziario dell’attore: Depardieu deve affrontare un altro processo per stupro presentato dall’attrice Charlotte Arnould. Il prossimo 26 novembre la Corte d’appello di Parigi dovrà pronunciarsi sul suo rinvio a processo.