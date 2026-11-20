(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 Il segretario di Sinistra Italiana e co-portavoce di Avs Nicola Fratoianni ha sfilato tra i manifestanti del corteo per lo sciopero generale della Cgil a Roma, partito da piazza Vittorio Emanuele II e arrivato ai Fori Imperiali. “Oggi manifesta l’Italia che chiede un cambiamento, che rivendica futuro e che non si accontenta di un presente fatto di precarietà, di diritto allo studio negato, di diritti universali come quello alla salute negati. Noi stiamo con questa Italia”, ha detto Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev