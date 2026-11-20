(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 Rafforzare la capacità dell’Europa di trasformare la propria eccellenza scientifica in innovazione diffusa, crescita industriale e competitività. È questo il filo conduttore dell’incontro promosso da Invitalia, che ha riunito a Roma amministratori delegati e vertici esecutivi di 11 Agenzie e Banche di sviluppo europee, insieme a esponenti della Commissione europea, della Corte dei conti Europea, del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dell'Ocse. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra Invitalia, Agenzie e Banche di sviluppo del UE per consolidare una rete europea di organizzazioni impegnate nell’attuazione delle politiche per l’innovazione e lo sviluppo economico. Al centro dell’incontro il paper “Innovation and Technology Transfer – A Shared European Vision”, un documento condiviso, predisposto dal Centro Studi Invitalia e sviluppato insieme alle Agenzie e alle Banche di sviluppo coinvolte, con l’obiettivo di individuare priorità comuni e possibili linee di azione per rafforzare la valorizzazione dell’innovazione tecnologica nell’Unione Europea. Documento che è stato arricchito dai preziosi contributi di alcuni rappresentanti del network Taftie. "Dal lavoro di Agenzie e Banche di sviluppo dell’Ue nasce una conoscenza che si affianca ai dati di programma e alla valutazione formale. Questo punto di vista ci consente di vedere meglio il cosiddetto continuity gap, cioè i momenti in cui ricerca, sperimentazione e mercato faticano a restare collegati – ha dichiarato l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella. Oggi abbiamo potuto fare qualcosa che lo scambio di documenti, da solo, difficilmente consente: ascoltare le ragioni che stanno dietro a un’osservazione e capire perché, in un altro Paese, la stessa questione si presenta in modo diverso. L'esperienza dell'attuazione, compresa quella del Pnrr, indica già alcune direzioni di lavoro per colmare questa distanza. Da qui può venire un contributo concreto al dialogo con le istituzioni europee sulla prossima programmazione. Le scelte di politica pubblica spettano ovviamente alle istituzioni europee e nazionali, ma quello che possono fare le Agenzie e le Banche di sviluppo è mettere a loro disposizione, in modo ordinato, ciò che si impara nell'attuazione". L'incontro ha rappresentato una tappa fondamentale di questo percorso, perché ha permesso di arricchire ulteriormente il joint paper con le esperienze, le proposte e i contributi operativi emersi tra i partner europei. La riflessione è partita da una sfida comune ai Paesi membri dell’Ue: colmare il continuity gap, cioè le discontinuità che, in più punti, ostacolano il passaggio dalla conoscenza alla sua valorizzazione economica e industriale. Una sfida sempre più centrale nell’agenda europea, in cui il rafforzamento della competitività industriale e della sovranità tecnologica passa anche dalla capacità di valorizzare la conoscenza e tradurla in nuove opportunità di sviluppo per le imprese e in competitività europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev