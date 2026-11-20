Il raid in quattro dalle parenti nemiche, il tentativo di dare fuoco alla casa, la rissa e infine l'accoltellamento. Cosa è successo in via del Fontanile Tuscolano

Una lite tra famiglie è degenerata nel sangue questa sera a Tor Vergata, alla periferia sud-orientale di Roma, dove una donna di 52 anni è morta dopo essere stata accoltellata. I carabinieri hanno già rintracciato e fermato la presunta responsabile del delitto.

Il raid dalle donne nemiche

Secondo una prima ricostruzione dei militari della Compagnia di Frascati, ancora al vaglio degli inquirenti, quattro donne di etnia rom residenti in un comune a sud della provincia di Roma avrebbero raggiunto in auto alcune abitazioni di via Fontanile Tuscolano, occupate da altre donne appartenenti allo stesso nucleo familiare allargato. Alla base del raid vi sarebbero stati pregressi dissidi di natura privata: l’intenzione del gruppo era quella di appiccare un incendio alle strutture.

L’accoltellamento, la corsa in auto e l’incidente

Una volta cosparso di liquido infiammabile l’esterno degli edifici, la situazione è rapidamente precipitata in una violenta rissa, durante la quale la 52enne è stata raggiunta da diversi fendenti inferti con un’arma da taglio. Subito dopo l’aggressione, le presenti hanno tentato una disperata corsa verso il Policlinico Tor Vergata caricando la ferita a bordo della stessa auto con cui il gruppo era arrivato sul posto. Il tragitto si è però interrotto bruscamente a causa di un lieve incidente stradale autonomo, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento, e la donna è deceduta durante il trasporto.

Sul luogo del sinistro è poi intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasferimento della salma presso il Policlinico di Tor Vergata. I carabinieri hanno fermato la presunta autrice dell’accoltellamento insieme alle altre donne coinvolte nella rissa, le cui singole posizioni sono ora all’esame dell’Autorità Giudiziaria.