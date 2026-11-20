Il Tribunale di Varese ha respinto la richiesta di un 57enne di Cerro Maggiore, che voleva revocare la donazione indiretta dell’abitazione alla moglie. Ma i giudici hanno respinto la richiesta: l'uomo dovrà anche pagare 5mila euro di spese legali

Aveva chiesto che la donazione indiretta della casa alla moglie fosse revocata per ingratitudine, a seguito di «grave ingiuria». Lei lo aveva tradito con un caro amico di famiglia ed era scappata con lui, abbandonando la casa, ora oggetto di contesa, dove viveva con il marito e le due figlie. Per il Tribunale civile di Varese, però, «è troppo tardi: i termini sono scaduti». Nei giorni scorsi, al termine del primo grado di giudizio, i giudici hanno respinto la richiesta dell’uomo, 57 anni, e lo hanno condannato anche al pagamento di circa 5mila euro di spese legali. La moglie, nel frattempo, ha chiesto di «tornare a vivere presso la casa familiare» e ha prospettato un danno per le figlie, «che avevano dovuto assistere alla disgregazione della famiglia». L’ex marito dovrà decidere se cederle l’utilizzo dell’abitazione oppure venderla e dividere il ricavato. Lo riporta il Corriere della Sera.

Perché i termini per presentare la richiesta di revoca sono scaduti

L’uomo aveva avviato la causa nel 2025 ma, secondo i giudici, avrebbe dovuto farlo l’anno prima, perché il tradimento era noto già nel 2023, come attesta la sentenza di separazione del Tribunale di Busto Arsizio. I termini per chiedere la revoca di una donazione sono infatti perentori: un anno. E, secondo i legali della donna, l’uomo sarebbe stato a conoscenza della relazione addirittura dal 2019, quando la moglie era andata via di casa.

L’acquisto della casa e la causa per la separazione

La casa a Cerro Maggiore, un piccolo centro in provincia di Milano, era stata acquistata dall’uomo nel 2016 grazie a un prestito dei genitori e a un mutuo per 300.000 euro. L’anno successivo aveva deciso di intestarla anche alla moglie, non sapendo che lei avesse già iniziato una relazione extraconiugale con un amico di entrambi. Poi, a settembre 2019, l’abbandono del tetto coniugale da parte di lei. La relazione risaliva all’aprile del 2017, come emerso durante il giudizio di separazione, conclusosi nel 2023 con la decisione del Tribunale di Busto Arsizio, poi diventata definitiva, che ha sancito la separazione con addebito alla donna per infedeltà coniugale.

I procedimenti giudiziari dopo la separazione

Quella sentenza, però, aveva aperto la strada a una serie di altri procedimenti giudiziari: i primi due avviati dall’ex moglie, il terzo dall’ex marito. Lei lo aveva denunciato per diffamazione (l’uomo era stato assolto con rito abbreviato), poi aveva intentato una causa di lavoro, rigettata perché il tribunale aveva ritenuto che «la stessa non avesse mai lavorato per il marito». Si è arrivati così al processo davanti al Tribunale di Varese, competente perché la donna risiede attualmente in quel comune. L’uomo ha chiesto ai giudici di qualificare come donazione indiretta l’intestazione della casa e di revocarla per ingratitudine, a seguito di «grave ingiuria». Al termine del primo grado di giudizio, però, i giudici hanno respinto la richiesta giudicandola «tardiva» perché, si legge nelle motivazioni della sentenza, «deve ritenersi che l’uomo avesse contezza dei presupposti che giustificavano la revoca della donazione sin dal giudizio di separazione».