(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" per l'anno 2025 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e delle Borse di Studio in memoria dei Maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli. Sono intervenuti il Maestro Massimo Biscardi, Presidente – Sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Arch. Francesco Cellini, Presidente dell'Accademia Nazionale di San Luca e il Prof. Roberto Antonelli, Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Il Presidente della Repubblica ha consegnato i Premi "Presidente della Repubblica" dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Maestro Bruno Canino; dell'Accademia Nazionale di San Luca al Maestro Elisabetta Benassi; dell'Accademia Nazionale dei Lincei al Prof. Giovanni Modugno. Il Presidente della Repubblica ha inoltre consegnato le Borse di Studio in memoria del Maestro Goffredo Petrassi, al Maestro Carmen Fizzarotti, e in memoria del Maestro Giuseppe Sinopoli, al Maestro Matteo Fabi. Era presente il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev