Lo scatto diffuso sui social e l'appello con un numero da contattare in caso di informazioni

La polizia ha divulgato agli organi di stampa e sulle sue piattaforme social la foto del ricercato per l’omicidio avvenuto in via di Tor Pignattara 37, a Roma, il 13 novembre scorso, alle 22.30. Lo ha disposto la procura di Roma che sta coordinando l’attività di indagine della Squadra Mobile sull’omicidio. L’uomo è in corso di identificazione. «Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio potrà contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile», è l’appello della polizia.

Ucciso a colpi di forbice

Lo scatto arriva da una telecamera di vigilanza di una fermata della metropolitana. L’uomo avrebbe ucciso a colpi di forbice Mohammed Madhoub, marocchino di 42 anni, morto davanti alla compagna. Il gesto al culmine di una lite in un bar, con un’altra persona che lo aveva preso a pugni. Ricercato e vittima si conoscevano da qualche tempo e avevano passato insieme le ore antecedenti l’omicidio. Ancora da chiarire il movente del delitto.