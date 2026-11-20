I carabinieri erano intervenuti in zona per la mancanza di elettricità. E un odore sospetto li ha portati a scoprire il capannone

Una segnalazione per un blackout ha portato i carabinieri a scoprire una serra indoor di marijuana con 220 piante e ad arrestare un 23enne senza fissa dimora. L’episodio risale alla serata dello scorso 16 novembre a Migliaro, frazione di Fiscaglia, in provincia di Ferrara ed è ricostruito sul Corriere della Sera.

Galeotto fu il black-out

Tutto è partito da un assorbimento anomalo ed eccessivo di energia elettrica all’interno di un magazzino, tale da provocare un’interruzione di corrente nell’intera zona. Sospettando un’attività illecita dietro il sovraccarico della rete, i militari hanno avviato gli accertamenti recandosi sul posto. Appena scesi dalla pattuglia, i carabinieri hanno avvertito un forte odore sospetto provenire dal capannone; una volta entrati, si sono trovati di fronte a una vera e propria serra artigianale indoor, allestita con impianti sofisticati di illuminazione, irrigazione e ventilazione forzata, al cui interno crescevano 220 piante di marijuana alte circa 40 centimetri.

Durante l’ispezione dello stabile, i militari hanno sorpreso un 23enne senza fissa dimora che dormiva all’interno della struttura e che ha ammesso fin da subito la disponibilità della piantagione e dell’attrezzatura. Dopo aver catalogato e posto sotto sequestro le piante e l’intero impianto, i carabinieri hanno arrestato il giovane su disposizione della Procura di Ferrara con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trattenendolo nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio. Nella mattinata di mercoledì 18 novembre, il tribunale estense ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 23enne la misura del divieto di dimora nella provincia di Ferrara.

(Foto di Richard T su Unsplash)