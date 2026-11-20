(Agenzia Vista) Usa, 20 novembre 2026 "Dopo aver parlato ieri mattina ai leader dell'Apec della straordinaria forza economica dell'America, ho tenuto un incontro bilaterale con il Presidente russo Putin, il quale ha espresso chiaramente il desiderio che la guerra tra Russia e Ucraina si concluda per via diplomatica. Ho anche parlato con i nostri rappresentanti, che stanno svolgendo un buon lavoro, sebbene si tratti di un compito estremamente difficile. Il problema è che tra il presidente Zelensky e il presidente Putin esiste un odio profondo, il che rende tutto molto complicato. Pensavo che questa fosse una delle questioni più semplici da risolvere – l'avevo inserita tra le più facili delle otto che ho menzionato, o delle sei su cui tutti concordano – ma il livello di odio in gioco è qualcosa che non si vede spesso. Ciononostante, stiamo portando avanti colloqui molto positivi. Credo ci siano buone probabilità di riuscire a trovare una soluzione. In questa guerra assurda, ogni singolo mese perdono la vita 25.000 soldati – non solo militari, ma in gran parte soldati. E, francamente, se le elezioni non fossero state truccate – costringendomi ad attendere quattro anni – tutto questo non sarebbe mai accaduto. Quella guerra non avrebbe mai avuto inizio. Putin lo ha detto proprio ieri sera: non sarebbe mai successo. Gli ho chiesto esplicitamente: "Saresti intervenuto se fossi stato io il Presidente?". E lui ha risposto: "No, non sarebbe mai accaduto". La situazione è stata gestita in modo pessimo dal nostro Paese; è stata gestita davvero molto male", lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev