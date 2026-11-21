La controprotesta di due studenti ventenni a Roma, che davanti alla scalinata del ministero dell'Istruzione si sono ribellati a chi stava cercando di lanciare segnali stradali e un monopattino contro gli agenti. «Non ci siamo messi da questa parte perché stiamo con la polizia», racconta uno di loro

Prima di quel momento non si erano mai incontrati. Il primo a reagire alla sassaiola contro la polizia davanti al ministero dell’Istruzione è stato Andrea. Quando l’altro studente ventenne, Marcos, lo ha visto allontanare un monopattino che un gruppetto di incappucciati aveva provato a lanciare, si è unito alla controprotesta dal vago richiamo pasoliniano. «La maggior parte di questi ragazzi – dice Marcos – non sa nemmeno per cosa sta protestando». Entrambi avevano partecipato con convinzione alla protesta contro il carovita e si sono ribellati all’idea di regalare la scena ai teppisti infilatisi nel corteo. Andrea, originario di Formia, vive a Roma ed era iscritto alla Sapienza, come racconta Paolo Chiriatti sul Messaggero. Lo stesso articolo dice che Marcos è nato in Brasile e frequenta l’Accademia di cinema.

Cosa hanno detto Andrea e Marcos davanti al ministero

Per Andrea è stato «un atto spontaneo», fatto «senza pensarci». Marcos ha spiegato che il gesto non voleva difendere gli agenti: «Non mi sono seduto vicino agli agenti per difendere loro, ma per dire a chi li bersagliava di farla finita, perché non volevo che passasse il messaggio che eravamo lì solo per fare casino». Al Quotidiano Nazionale Marcos ha aggiunto: «Siamo ragazzi come loro, stavamo partecipando alla stessa manifestazione. Non ci siamo messi di qua perché stiamo con la polizia. Ci siamo messi di qua perché siamo ragazzi pacifici». Andrea ha insistito sul rischio che le immagini dei disordini cancellino il resto: dopo i lanci arrivano giornalisti e fotografi, che «racconteranno solo i disordini e le violenze», e «le ragioni della protesta spariscono». Marcos ha parlato anche dei poliziotti: «Sotto a quei caschi ci sono delle persone, molti di loro avranno dei figli che magari condividono anche le ragioni della protesta». Ha poi precisato che l’altro ragazzo non lo conosceva e che, a suo dire, lanciare bottiglie e bombe carta è «controproducente».

Le reazioni: fischi, insulti e il confronto con i manifestanti

Per lo più gli altri studenti in piazza non sembravano apprezzare il gesto dei due. C’è chi gli ha urlato di tutto. Almeno però la sassaiola si è fermata. Non gli insulti: «Merde, merde! Scendete!». Ma Andrea e Marcos sono rimasti seduti sui gradini anche quando alcuni ragazzi li hanno raggiunti intimando loro di scendere, e che i lanci sono andati avanti. Intorno ad Andrea, rimasto nella piazza, qualcuno gli ha lanciato una bottiglia d’acqua, qualcuno ha gridato «Non fatelo parlare» e qualcun altro ha ironizzato: «Adesso che fai, ti metti a firmare gli autografi?».

Una studentessa delle medie gli ha detto che aveva dimostrato solo di stare dalla parte delle guardie, «le stesse che hanno ucciso Fakir», il cittadino marocchino di 43 anni morto nei mesi scorsi durante un intervento della polizia. Andrea ha risposto che «le cose si cambiano insistendo sui problemi, perseverando a denunciarli, manifestando pacificamente». Un altro studente ha ribattuto che «la vera violenza» è quella dello Stato e ha citato una finestra crollata nella sua scuola. Come racconta il Messaggero, il confronto si è chiuso con la polizia in borghese che ha portato Andrea fuori dalla piazza. Un investigatore ha raccontato che gli agenti avrebbero voluto allontanare i due subito, ma non lo hanno fatto per evitare che un intervento diventasse un pretesto per nuovi scontri.

Generazione Z e Cgil: perché gli studenti dicono «Noi non siamo la Cgil»

Il gesto di Andrea e Marcos si inserisce in una giornata in cui la distanza tra i giovani e il sindacato è stata esplicita. Nel giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil di Maurizio Landini, gli studenti hanno sfilato in diverse città accanto a sindacati di base e Potere al Popolo contro carovita, riarmo, guerra e governo Meloni. Lo slogan era «Noi non siamo la Cgil. Non ci rappresenta nessuno», e nel mirino sono finiti anche i sindacati confederali, ribattezzati la «Banda Bassotti». A Napoli e Firenze è stato bruciato un manifesto con i simboli di Cgil, Cisl e Uil in compagnia di Mister Monopoly. Il collettivo Osa ha parlato di «manifestazioni autonome e indipendenti contro il governo», che rifiutano «la strumentalizzazione del campo largo». Dai cortei è arrivato anche il messaggio «Nella vostra narrazione contano più le vetrine delle nostre vite, ma noi stiamo bruciando». Il bilancio provvisorio del sindacato Coisp, sulle tensioni di Roma, è di sette agenti feriti. La maggior parte dei cortei si è svolta in modo pacifico. Il prossimo appuntamento è una manifestazione nazionale a Roma, a dicembre, quando gli organizzatori puntano a chiedere le dimissioni del governo.