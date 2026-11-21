Il felino ha iniziato a girare liberamente nella cabina di un volo Delta Air Lines diretto in Florida. Il pilota ha dovuto interrompere le operazioni di partenza

Un gatto in fuga dal suo trasportino ha costretto un aereo della Delta Air Lines a interrompere le operazioni di decollo all’aeroporto internazionale Logan di Boston, negli Stati Uniti. Il velivolo, diretto in Florida, stava rullando verso la pista quando l’animale ha iniziato a girare liberamente tra i passeggeri. Il pilota ha quindi contattato la torre di controllo, chiedendo di fermarsi per gestire quella che ha inizialmente definito una «situazione in cabina», senza fornire ulteriori spiegazioni.

«Abbiamo un gatto a spasso in cabina»

Solo poco dopo, quando il problema è stato risolto, il comandante ha chiesto l’autorizzazione a riprendere le operazioni di partenza, svelando il motivo dell’insolita interruzione. «Grazie per la disponibilità, avevamo un gatto a spasso in cabina», ha spiegato via radio. La risposta del controllore di volo non si è fatta attendere. «Questa è nuova», ha commentato. Per poi congedare l’equipaggio con il saluto «Buona giornata… miao!».