Gatto scappa dal trasportino e blocca il decollo di un aereo Delta Air Lines. L’ironia del controllore di volo: «Buona giornata… miao!»
Un gatto in fuga dal suo trasportino ha costretto un aereo della Delta Air Lines a interrompere le operazioni di decollo all’aeroporto internazionale Logan di Boston, negli Stati Uniti. Il velivolo, diretto in Florida, stava rullando verso la pista quando l’animale ha iniziato a girare liberamente tra i passeggeri. Il pilota ha quindi contattato la torre di controllo, chiedendo di fermarsi per gestire quella che ha inizialmente definito una «situazione in cabina», senza fornire ulteriori spiegazioni.
«Abbiamo un gatto a spasso in cabina»
Solo poco dopo, quando il problema è stato risolto, il comandante ha chiesto l’autorizzazione a riprendere le operazioni di partenza, svelando il motivo dell’insolita interruzione. «Grazie per la disponibilità, avevamo un gatto a spasso in cabina», ha spiegato via radio. La risposta del controllore di volo non si è fatta attendere. «Questa è nuova», ha commentato. Per poi congedare l’equipaggio con il saluto «Buona giornata… miao!».