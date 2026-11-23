La 26enne aveva appena finito il turno di lavoro quando l'uomo l'ha costretta a salire in auto. Dopo gli abusi è riuscita a farsi riaccompagnare alla propria macchina e a chiamare il 112. L'ex compagno ha poi minacciato di togliersi la vita

Un appuntamento in un parcheggio isolato, poi un coltello da cucina estratto per costringerla a salire in macchina. È cominciata così, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la notte di una 26enne di Ardea, sul litorale romano, che ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata dall’ex compagno in un casolare abbandonato. L’uomo, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con le accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori.

L’appuntamento dopo il lavoro e la violenza

I fatti risalgono alla notte del 16 novembre, intorno alle 2.30. La giovane aveva appena terminato il turno di lavoro quando l’ex compagno l’avrebbe convinta a raggiungerlo in un parcheggio isolato, ciascuno con la propria auto. Una volta arrivata, l’uomo avrebbe estratto un coltello e l’avrebbe obbligata a salire sulla sua vettura. Da lì l’avrebbe portata in un edificio abbandonato, dove avrebbe abusato sessualmente di lei.

Dopo la violenza, la 26enne è riuscita a convincerlo a riaccompagnarla alla propria macchina con una scusa. Tornata a casa, ha immediatamente chiamato il 112. I carabinieri di Ardea sono intervenuti insieme ai sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento della giovane al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia, dove ha formalizzato la denuncia.

Le violenze precedenti e il fermo dell’ex compagno

Non sarebbe stato il primo episodio di violenza. Il 12 novembre, appena quattro giorni prima dell’aggressione, la donna si era già rivolta ai carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo per denunciare le vessazioni e gli abusi che avrebbe subito durante la convivenza con l’uomo.

Dopo i fatti, anche il 32enne ha contattato il 112, minacciando di togliersi la vita. Si sarebbe poi disfatto del cellulare nel tentativo di non farsi rintracciare. Gli agenti hanno ricostruito i suoi spostamenti attraverso le testimonianze raccolte e le ricerche sul territorio. Una nuova chiamata alla centrale operativa ha infine permesso di individuarlo, intorno alle 8.30, mentre camminava sul lungomare di Ardea. L’uomo è stato fermato e trasferito nel carcere di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.