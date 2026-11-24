A pochi giorni dalla Giornata contro la violenza sulle donne, in consiglio comunale il consigliere di FdI Filippo Bianchi ha attaccato il femminismo e definito aborto, divorzio ed eutanasia «libertà svilenti». Per protesta Pd e lista Oltre hanno lasciato l'aula. La sindaca Carnevali ha condannato le sue parole, mentre Elisabetta Piccolotti di Avs e due esponenti di Sinistra Italiana Bergamo chiedono le sue dimissioni

«Nell’Ottocento sorse il movimento femminista e oggi se ne vedono le conseguenze. Tutto quello a cui stiamo assistendo è figlio di questo movimento», a partire dalla violenza di genere. Mentre aborto, divorzio ed eutanasia, sarebbero «libertà svilenti». Parole, quelle pronunciate da Filippo Bianchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, durante l’ultimo consiglio comunale di Bergamo, ieri sera, lunedì 23 novembre, che hanno suscitato grande indignazione. Soprattutto tra i consiglieri del Partito democratico e della lista Oltre, che per protesta hanno abbandonato l’aula. Non si è fatta attendere la dura replica della sindaca della città, la dem Elena Carnevali, che ha definito l’intervento del meloniano «fuori dal tempo, dalla storia e persino dalla morale».

L’intervento del consigliere comunale di FdI Filippo Bianchi

Durante il suo discorso, l’esponente di FdI si è lanciato in una sorta di analisi storica, sostenendo che «quando l’Occidente era cristiano esistevano il rispetto e la cavalleria per le donne. Qualcosa che dall’Illuminismo in poi si è andato a perdere». Mentre dal «liberalismo in poi si sono esaltate libertà svilenti: l’aborto, il divorzio e l’eutanasia». Infine, è arrivato a definire la violenza di genere una «conseguenza del femminismo»: parole gravissime che, pronunciate alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pesano ancora di più.

In una nota il Pd ha censurato l’intervento del consigliere meloniano mentre i consiglieri hanno spiegato così la scelta di abbandonare l’aula: «Di fronte a quanto ascoltato, restare in aula avrebbe significato accettare che quelle parole passassero senza una presa di posizione. Non potevamo farlo. E non lo abbiamo fatto».

Elisabetta Piccolotti di Avs: «Consigliere paracadutato nel 2026 dai tempi dell’Inquisizione»

Dura anche la condanna di Elisabetta Piccolotti di Avs, che invoca le dimissioni di Bianchi: «Sarebbe bene che la presidente Meloni dicesse la sua su questo consigliere paracadutato nel 2026 direttamente dai tempi dell’Inquisizione. Farebbe bene a riflettere sul suo ruolo e a dimettersi. Troverebbe un po’ di tempo per studiare la storia dei diritti e della condizione femminile nel passato».

Le dimissioni di Bianchi chieste anche da due esponenti di Sinistra Italiana Bergamo

Chiedono le dimissioni del consigliere di FdI anche Elisabetta Maffioletti e Sara Lentini, esponenti di Sinistra Italiana Bergamo: «Le parole pronunciate in aula dal consigliere Bianchi sono indegne del ruolo istituzionale che ricopre e offendono profondamente la storia e la dignità delle donne, per questo ne chiediamo le dimissioni. Il fatto che oggi si parli tanto di femminismo e di violenza contro le donne non significa affatto che la violenza sia nata dalle conquiste femministe. Significa, al contrario, che siamo finalmente più capaci di riconoscerla, denunciarla e darle un nome, mentre in passato restava nascosta dentro rapporti di potere e subordinazione che molte donne non avevano strumenti per spezzare. Attribuire al femminismo la colpa della violenza serve solo a spostare lo sguardo da chi la agisce, ignorando che le vere cause stanno nella cultura del possesso, negli stereotipi e nell’assenza di consenso, non certo nella libertà delle donne».