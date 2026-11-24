(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2026 "Per me è difficile rispondere alle stupidaggini, oltre che alle scempiaggini, di Vannacci e dei suoi soci dell'ultradestra, che hanno in testa una sola cosa: la deportazione. Ma qui siamo alla barbarie, non alla democrazia". Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana e deputato di Avs Nicola Fratoianni in un punto stampa a margine dell'incontro del Tavolo Asilo e Immigrazione, alla Libreria Spazio Sette di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev