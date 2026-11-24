Lo storico volto di Uomini e Donne è ospite della prima puntata dell'ottava stagione del programma di Francesca Fagnani, stasera alle 21:25 su Rai2. Racconterà l'amore, la storia mai confessata prima con Walter Chiari e la rivalità con Tina Cipollari

«Della popolarità non mi piace che la gente possa vedermi come un personaggio. Perché non lo sono, e non mi sento tale». Gemma Galgani è pronta a sedersi sullo sgabello di Belve per un’intervista che si annuncia senza freni. Sarà ospite della prima puntata dell’ottava stagione del format ideato e condotto da Francesca Fagnani, al via stasera, martedì 24 novembre, alle 21:25 su Rai2. Insieme a lei, Francesco Totti e Pierfrancesco Favino. Il volto storico di Uomini e Donne si racconterà tra amore, confessioni intime – per la prima volta ammette una sua storia con l’attore Walter Chiari – e momenti più leggeri, come quelli in cui non risparmia stoccate a Tina Cipollari, sua nemesi nel programma condotto da Maria De Filippi.

Gemma Galgani e l’amore

In amore si dice «disposta a fare qualsiasi cosa». A Fagnani che replica, ridendo: «Anche quello intimo?», risponde: «Sono generosa sotto ogni punto di vista». E aggiunge: «Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi», rivendicando: «Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità».

Le stoccate a Tina Cipollari

Inevitabile, poi, il capitolo Tina Cipollari. «Lei è un po’ ossessionata da Tina» osserva Fagnani. Pronta la replica di Gemma Galgani: «È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?». A quel punto la giornalista incalza: «Dice che non ha lo stesso successo con gli uomini?». E Galgani: «Può darsi che lei sia un po’ invidiosa»

Uomini e Donne e il rapporto con il successo

Su Uomini e Donne non ha dubbi: «Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più». Infine, il rapporto ambiguo con il successo. «Cosa non le piace della popolarità?» le domanda Fagnani. Gemma risponde: «Il fatto che mi possano vivere come un personaggio, che non sono e non mi sento tale».