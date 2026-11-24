Il Museo "Giacomo Doria" conserva i suoi reperti in alcol puro comprato senza accise, e per questo deve rinnovare ogni anno la licenza dell'Agenzia delle Dogane. Un pagamento in ritardo è costato 20,68 euro

Il museo di storia naturale di Genova “Giacomo Doria” deve pagare ogni anno la licenza per gli alcolici, come le distillerie e i grossisti di liquori. Per gli ultimi due rinnovi, però, il pagamento è arrivato in ritardo, e il Comune, che è proprietario del museo, ha dovuto versare 20,68 euro tra sanzione e interessi, divisi in due pagamenti: uno solo per 2 centesimi. Lo riporta Il Secolo XIX.

Perché il museo di storia naturale di Genova deve pagare ogni anno la licenza per gli alcolici

Il museo conserva i suoi reperti zoologici, come rettili, pesci e invertebrati, in barattoli di vetro pieni di alcol etilico a 96 gradi non denaturato. È alcol purissimo, molto diverso da quello rosa usato per le pulizie, e il museo lo acquista in “sospensione d’accisa”, cioè senza pagare l’imposta, perché lo usa a fini scientifici. Per la burocrazia italiana, però, chi detiene e usa questo conservante va trattato a tutti gli effetti come un deposito fiscale.

Come funziona la licenza per gli alcolici

Per questo il museo di storia naturale di Genova deve avere una licenza per gli alcolici rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la stessa richiesta alle distillerie. L’autorizzazione va rinnovata ogni anno con il pagamento di un diritto annuale, da versare entro il 16 dicembre dell’anno precedente. Nel 2025 e nel 2026, come ricostruisce il quotidiano genovese, il Comune ha pagato il rinnovo con qualche giorno di ritardo, otto giorni nel 2025.

Il ritardo nel pagamento e le sanzioni

Così è scattato il ravvedimento operoso, lo strumento che permette di mettersi in regola da soli con il fisco pagando una sanzione ridotta e gli interessi. Il conto presentato dall’Agenzia delle Dogane è di 20,68 euro. Pagarlo, però, non è semplice come sembra. Secondo una determina dirigenziale del Comune, proprietario del museo, 20,66 euro andranno versati con un bonifico su un conto dedicato della Tesoreria provinciale dello Stato. I restanti 2 centesimi di interessi richiedono invece un apposito modello F24 accise. Il risultato è un atto amministrativo e due pagamenti distinti, uno dei quali serve a versare unicamente due centesimi. Il museo, intanto, è chiuso per lavori, la riapertura parziale è prevista nel 2027.