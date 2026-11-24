(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2026 "Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti, la violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, dispone l’articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività. Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev