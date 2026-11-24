Solo uno dei due volatili ha ricevuto i flash dei fotografi per il tradizionale perdono, ovvero la grazia presidenziale alla vigilia del Thanksgiving. L'altro esemplare sarebbe scappato tra i cespugli, tra le perplessità dei cronisti. Storia di una tradizione formalizzata da George H.W. Bush nel 1989, tra falsi miti e salvataggi in tempi non sospetti

Piccolo mistero a Washington alla vigilia del Thanksgiving. Alla tradizionale cerimonia della grazia presidenziale ai tacchini del Giorno del Ringraziamento, sul palco della Casa Bianca si è presentato un solo protagonista invece della consueta coppia: a ricevere il perdono ufficiale da Donald Trump è stato infatti soltanto Freedom, mentre del suo compagno di avventura, Feathers, si sono perse completamente le tracce.

L’assenza non è passata inosservata tra i cronisti accreditati, che al termine dell’evento hanno chiesto conto della sorte del secondo volatile, rompendo una consuetudine ininterrotta: gli inquilini della Casa Bianca hanno infatti sempre graziato due tacchini per volta.

Cosa ha risposto lo staff di Trump: «Il tacchino è scappato tra i cespugli»

Dallo staff presidenziale e dagli apparati federale sono arrivate immediate rassicurazioni per spegnere ogni sospetto sul destino culinario dell’animale. Un funzionario dell’Aeronautica statunitense ha garantito ai giornalisti di aver visto personalmente entrambi gli esemplari prima dell’evento e che «godono entrambi di ottima salute». A rincarare la dose ci ha pensato un secondo funzionario dell’amministrazione, secondo cui il “secondo classificato” Feathers non avrebbe corso alcun pericolo, ma si stava semplicemente «rilassando» nei giardini della Casa Bianca a poca distanza dal luogo della cerimonia — anche se, tra i giornalisti presenti, nessuno sarebbe riuscito a avvistarlo.

President Trump pardoned two turkeys, Freedom and Feathers, on Tuesday, continuing one of the White House’s most anticipated holiday traditions.



“Freedom, as of this moment, you have a complete and total pardon,” Trump told one of the turkeys. The president said the other… pic.twitter.com/7t0c0oBEMY — CBS News (@CBSNews) November 24, 2026

Come funziona la grazia dei tacchini

Secondo quanto riporta UsaToday sebbene la grazia presidenziale sembri una usanza antica la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca è in realtà piuttosto recente: Donald Trump è soltanto il sesto presidente a portare avanti la versione moderna di questo rito, inaugurato formalmente nel 1989.

La consuetudine di inviare tacchini in regalo ai presidenti per le festività risale tuttavia agli anni Settanta dell’Ottocento, come simbolo di patriottismo e buon auspicio. Secondo il racconto del cronista della Casa Bianca Noah Brooks nel 1865, il primo a risparmiare un volatile dalla tavola natalizia sarebbe stato Abraham Lincoln nel 1863, convinto dalle suppliche del figlio Tad. La White House Historical Association invita però alla cautela, paragonando l’aneddoto alla celebre leggenda di George Washington e l’albero di ciliegio.

Il falso mito di Truman e la svolta di George H.W. Bush

Per decenni si è attribuito l’avvio della tradizione a Harry S. Truman nel 1947. In realtà, come ha chiarito la stessa Truman Library citando la totale assenza di documenti o fotografie d’epoca sul tema, quell’anno iniziò soltanto la presentazione ufficiale dei volatili da parte della National Turkey Federation: Truman posò per gli scatti di rito, ma quei tacchini, sottolinea il quotidiano, finirono regolarmente in forno per la cena. Fu John F. Kennedy nel 1963 a concedere una grazia informale, dichiarando di voler «lasciar vivere» l’esemplare ricevuto in dono. Mentre l’ufficialità del rito arrivò il 17 novembre 1989, quando George H.W. Bush pronunciò la prima vera proclamazione formale: «Il nostro ospite speciale sembra comprensibilmente nervoso, ma lasciatemi assicurare a lui e a questo magnifico esemplare che non finirà sulla tavola di nessuno. Da questo momento gli è concessa la grazia presidenziale».