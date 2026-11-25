Dopo l'inchiesta di Repubblica sui rischi gravissimi per la salute per chi si è rivolto a cliniche low cost in Albania, Almiro Gurakuqi, presidente dell'Ordine degli odontoiatri albanesi, denuncia le pratiche di certi suoi colleghi. Cosa si dovrebbe evitare e perché le segnalazioni sono complicate

Pochi giorni dopo l’inchiesta di Repubblica sul turismo dentale in Albania, parla Almiro Gurakuqi, presidente dell’Ordine degli odontoiatri albanesi. L’inchiesta ha messo in luce le gravi conseguenze di un business sempre più diffuso, che coinvolge almeno 150 cliniche nel Paese, 100 solo nella capitale Tirana, tra storie di interventi invasivi e pazienti costretti a nuove cure. In un’intervista a Repubblica Bari Gurakuqi ha raccontato il fenomeno, soffermandosi anche sugli aspetti più controversi dei pacchetti all inclusive offerti da queste cliniche: cure, hotel, transfer e viaggio di andata e ritorno, a prezzi fino al 70% più bassi di quelli italiani. Tra questi c’è la pratica delle estrazioni in sequenza, a cui è stato sottoposto Simone Del Vecchio, 39 anni. Ha avuto quattro arresti cardiaci e oggi passa gran parte delle giornate a letto o su una sedia a rotelle, non riesce a deglutire e viene nutrito attraverso un tubicino inserito nello stomaco.

«Estrarre 26 denti in una seduta è veramente pericoloso»

Per Gurakuqi queste cliniche opererebbero «al di sotto dei protocolli di sicurezza» e «in contrasto con il codice etico e deontologico». Nella maggior parte dei casi, denuncia ancora, si passerebbe direttamente all’impianto, «che dovrebbe essere l’ultima spiaggia», senza prima provare a curare il dente. «Sono molto arrabbiato per questa pratica che ricorre in alcune cliniche in Albania. Nell’ultimo mese ho avuto due conferenze dentarie qui, con delle associazioni odontoiatriche albanesi, e ho concentrato i miei interventi proprio su questo», ha dichiarato l’odontoiatra, che ha insistito sui pericoli del turismo dentale: «Estrarre 26 denti in una seduta è veramente pericoloso. È questo il problema. Che la gente vuole fare in una settimana una cosa per la quale serve molto più tempo».

L’allarme di Gurakuqi: « La pratica di interventi sbrigativi sta uscendo fuori controllo»

Secondo Gurakuqi, i pazienti sarebbero attratti da «offerte pazzesche», pubblicizzate da queste cliniche sui social. I prezzi sarebbero molto più bassi anche di quelli praticati di solito in Albania, dove prezzi e trattamenti sono «normalmente compatibili a quelli in Italia e in Germania», ha spiegato il presidente dell’Ordine. Che lancia l’allarme: «Stiamo perdendo l’idea di trattare i denti come si deve… In questi ultimi tre, quattro anni la pratica di interventi sbrigativi sta uscendo fuori controllo».

L’impossibilità di dare seguito alle segnalazioni dall’Italia

Per Gurakuqi è difficile dare seguito alle numerosissime email che arrivano dall’Italia da parte di pazienti che denunciano la propria esperienza negativa: «Non possiamo fare nulla perché loro sono lì in Italia, mentre noi abbiamo le commissioni disciplinari qui in Albania. Bisognerebbe che stessero qui per portare avanti la pratica. O bisogna mettere in mezzo l’avvocato e i costi sono alti. Noi tramite una sola e-mail non possiamo fare niente perché bisogna sentire tutte le parti in causa», ha spiegato.

I procedimenti disciplinari avviati dall’Ordine

L’Ordine ha comunque avviato molti procedimenti disciplinari: «Abbiamo una legge un po’ vecchia, del 2014, che stabilisce le punizioni per chi viola il codice. Siamo stati anche in contatto con il ministero della Salute per stabilire che dobbiamo essere più severi per questa problematica, che è esplosa dopo il Covid. Ora siamo un po’ impreparati. C’è bisogno di cambiare qualcosa anche nelle leggi per far crescere ancora di più la posizione dell’Ordine davanti a questi problemi», ha concluso.