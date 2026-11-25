(Agenzia Vista) Strasburgo, 25 novembre 2026 "Putin non riesce a spezzare la resistenza dell'Ucraina sul campo di battaglia, così cerca di spezzarne lo spirito. Non ci riuscirà. Il popolo ucraino continuerà a restare in piedi e l'Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra e in pace". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev