(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2026 "Dobbiamo essere assolutamente fiduciosi, perché non possiamo permetterci di andare alle elezioni divisi. Sarebbe imperdonabile e, francamente, gli italiani non ce lo perdonerebbero". Lo ha detto il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli a margine dell'assemblea della Flc Cgil al Teatro Italia di Roma, rispondendo a una domanda sull'accordo che ancora manca nel campo progressista, anche sul fisco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev