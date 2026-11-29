L'analisi su La Stampa del senso istituzionale e umano della presenza del Capo dello Stato alla cerimonia solenne in Santa Maria degli Angeli. Il messaggio sul «combattere la mafia uniti», la chiamata al fratello Andrea

La partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle esequie dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, in programma nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, non è solo mera rappresentanza istituzionale. Oggi il quotidiano La Stampa parla del forte valore simbolico, dietro la scelta del Capo dello Stato che ha garantito la sua presenza al fratello di De Gennaro.

La telefonata ad Andrea De Gennaro e la scelta immediata di partecipare

Secondo quanto filtra dal Quirinale e ricostruito da Ugo Magri per il quotidiano torinese, la decisione di prendere parte al funerale è maturata quasi d’impulso nelle ore immediatamente successive al suicidio di De Gennaro. Già allora Mattarella aveva telefonato al fratello Andrea — comandante generale della Guardia di Finanza — per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, un gesto comunicato ufficialmente dal Colle ma rimasto in secondo piano nel clamore suscitato dalla notizia. Pur non essendoci retroscena o strategie dietro questa presenza, l’arrivo del Presidente nella basilica assume un rilievo particolare, anche a fronte dell’eventuale assenza di gran parte del mondo politico.

I tre significati della presenza del Quirinale

La partecipazione del Capo dello Stato alle esequie, pur svolgendosi queste in forma privata, si presta a tre chiavi di lettura fondamentali secondo l’analisi de La Stampa. La prima è l’unità nazionale. Mattarella porta con sé la solennità delle istituzioni davanti alla salma di un uomo che si è definito un «servitore della Patria» e che era chiamato a difendersi da accuse pesanti. La presenza del Presidente interpreta il sentimento comune di rispetto, commozione e speranza di giustizia. Non solo: Mattarella è anche il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe. La sua presenza accanto al feretro di un alto funzionario dello Stato che si è tolto la vita lasciando una lettera-testamento dai toni durissimi contro l’indagine ancora aperta della Procura di Caltanissetta non va però letta come una presa di posizione contro i magistrati inquirenti. Piuttosto, secondo l’analisi, il gesto suona come un richiamo alla civiltà giuridica e un invito a non emettere verdetti sommari — né di colpevolezza né di assoluzione — prima che la giustizia abbia completato il proprio percorso. E infine il vissuto personale nella storia delle stragi e della mafia. Per la Stampa il significato del gesto si lega infine alla biografia stessa di Mattarella, fratello di Piersanti, presidente della Regione Sicilia assassinato da Cosa Nostra il 6 gennaio 1980.