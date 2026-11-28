All’assemblea di Noi Moderati a Roma la stizza nei confronti degli alleati per i veti nelle amministrative

Maurizio Lupi, leader della gamba più piccola del centrodestra (Noi moderati) il giorno dopo l’intervento di Giorgia Meloni ha scaldato i suoi dal palco attaccando proprio il centrodestra (e in particolare Forza Italia). Ce l’ha con il veto messo alla possibilità della sua candidatura a sindaco di Milano e alla candidatura di Mara Carfagna a sindaco di Napoli. «Quando si parla di noi – spiega poi Lupi in un colloquio con Open – ci dicono che è meglio candidati civici. Poi però viene fuori un candidato di Forza Italia e il civico se lo dimenticano tutti. Non possiamo accettarlo».

I sondaggi con il centrodestra giù

Nel colloquio video con Open il leader di Noi moderati commenta anche i sondaggi negativi per il centrodestra pubblicati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. È avanti non di poco il campo largo, ma se il centrodestra portasse a bordo Vannacci, il confronto si ribalterebbe. «Ma questo non accadrà. Non imbarcheremo un partito come quello di Vannacci che cavalca temi e programmi lontanissimi da quello del centrodestra». Lupi convinto che comunque la partita elettorale sia aperta, riconosce che Giorgia Meloni è fra i politici più bravi in campagna elettorale, ma le ha sempre vissute dall’opposizione, attaccando qualcuno. Ora questo non sarà possibile. Ma secondo il leader di Noi moderati potrà puntare proprio sui 5 anni di stabilità di governo pure in mezzo a continue tempeste. Perché a suo dire il punto debole del fronte avversario è proprio questo: non essere storicamente riuscito a dare stabilità quando ha vinto le elezioni.