Meloni: Auguro al campo largo di trovare un accordo almeno su una cosa prima di Natale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Facciamo un grande augurio ai nostri avversari: quello di riuscire a trovare un accordo, almeno su una cosa, prima di Natale, come regalo agli italiani". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea nazionale di Noi Moderati, con un riferimento alle divisioni nel centrosinistra sul programma comune. Courtesy: Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev