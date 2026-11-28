Manovra, Meloni: Sull'emergenza abitativa risposte concrete e non propaganda – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2026 "C'è chi sull'emergenza abitativa fa propaganda. Noi lavoriamo per dare risposte concrete. Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio. Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a canone concordato con under 36 la tassazione scende all'1%. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato passa dal 10% al 5%". Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev