Il sistema giustifica accise e centri in Albania, ma avverte che può commettere errori e inciampa su alcuni dati non aggiornati

Per preparare la campagna elettorale delle politiche, Fratelli d’Italia lancia sul proprio sito un chatbot di intelligenza artificiale, l’Assistente di Fratelli d’Italia, pensato per rispondere alle domande degli elettori sui quattro anni e mezzo di governo Meloni. Come ricostruito da Giacomo Salvini su La Repubblica, l’assistente virtuale difende e giustifica l’operato dell’esecutivo, minimizzando le promesse mancate. Nonostante l’obiettivo, il chatbot inciampa anche in qualche imprecisione tecnica e non è aggiornato su tutti i fronti politici.

A cosa serve il chatbot di FdI

Intitolato Chiedi cosa è stato fatto. Agli atti di Fratelli d’Italia, lo strumento si propone come un’alternativa moderna ai tradizionali volantini o ai “mattinali” cartacei diffusi dall’ufficio studi del partito. L’interfaccia orienta gli utenti su dieci aree tematiche principali, come fisco, lavoro, sicurezza, immigrazione, pensioni, riforme e scuola, aprendo con una “domanda della settimana”. La prima è: Cosa prevede la nuova legge elettorale?.

Il chatbot Chiedi cosa è stato fatto. Agli atti di Fratelli d’Italia. Fonte: La Repubblica

Come funziona l’AI del partito

Per elaborare le risposte, l’algoritmo fa riferimento a un database interno che comprende comunicati ufficiali, interviste ai dirigenti, atti parlamentari di Camera e Senato e i dossier riservati dell’ufficio studi, inviati quasi quotidianamente ai parlamentari. Ripercorre così gli anni del governo Meloni, come se fosse un vademecum proposto appositamente per la campagne elettorale delle elezioni politiche. A fondo pagina compare comunque un avviso di prudenza: l’intelligenza artificiale «può commettere errori: verificare le informazioni importanti».

Alcuni esempi del chatbot di Fratelli d’Italia

Secondo l’analisi riportata da Repubblica, il chatbot è programmato per rivendicare i traguardi dell’esecutivo. Per esempio aver «tagliato le tasse su lavoratori, ceto medio e imprese» e «ridotto le bollette». Oltre che aver «rafforzato la legalità e tutelato le forze dell’ordine» con i decreti Sicurezza e fatto riforme che mirano «alla stabilità» nazionale e internazionale. E soprattutto l’Assistente di FdI nasce per neutralizzare le critiche, offrendo una chiave di lettura favorevole anche di fronte a dati economici o a cambi di rotta rispetto al passato.

L’AI per rispondere alle domande degli elettori sui quattro anni e mezzo di governo Meloni. Fonte: La Repubblica

Per la pressione fiscale salita al 42,9% tra il 2022 e il 2025, l’assistente virtuale precisa che il dato non dipende da nuove tasse, ma dal maggior gettito legato all’aumento di occupazione e stipendi. Allo stesso modo, il calo dello 0,9% del potere d’acquisto registrato dall’Istat nel secondo semestre del 2026 viene attribuito a una crescita dei consumi superiore ai redditi all’interno di un trend triennale comunque positivo. Mentre i bassi salari italiani vengono ricondotti alla stagnazione precedente al 2023.

Come l’assistente giustifica le promesse non mantenute

Le promesse del programma elettorale del 2019 vengono contestualizzate alla luce degli eventi successivi. Il mancato taglio delle accise sui carburanti viene spiegato con il «mutato contesto internazionale» e l’annunciato blocco navale viene ridefinito come un più ampio «cambio di paradigma» nella gestione dei flussi migratori, portato avanti con accordi internazionali e stretta sulle Ong.

Le risposte dell’AI su ogni argomento

Sul fronte internazionale, il sistema sottolinea che nei rapporti con Donald Trump la premier ha sempre tutelato la «dignità nazionale» mantenendo l’unità dell’Occidente. Per quanto riguarda le tensioni interne alla coalizione, come le posizioni di Matteo Salvini contrarie a nuovi invii di armi a Kiev, il chatbot ribadisce che il confronto nella maggioranza è legittimo, ma si è sempre tradotto in una sintesi unitaria a sostegno dell’Ucraina. Per le frizioni tra Meloni e Marina Berlusconi l’algoritmo sceglie di non esprimere giudizi, mentre liquida l’opposizione di Roberto Vannacci sostenendo che la sinistra ne parli per evitare di affrontare le divisioni del proprio schieramento.

Quali sono i problemi del chatbot di FdI

Nonostante l’impostazione difensiva, l’assistente virtuale non può ignorare alcuni ostacoli oggettivi. Sul dossier dei centri per migranti in Albania il sistema conferma che le strutture sono state realizzate e attivate, ma ammette che il loro funzionamento è stato frenato dalle ripetute decisioni della magistratura che non hanno convalidato i trattenimenti. A questo si aggiungono alcuni errori di aggiornamento nei dati. Per esempio, Vannacci viene ancora indicato come vicesegretario della Lega, mentre il governo Meloni viene classificato come il terzo più longevo della storia repubblicana. Un dato quindi fermo alla fine del 2025, che non tiene conto del primato assoluto di durata raggiunto dall’esecutivo lo scorso settembre.