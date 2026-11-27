Gli acquisti di Zoom Books, che smentisce la distruzione dei volumi. «Li rivendiamo integri, come libri. Non li digitalizziamo, non li scansioniamo e non li distruggiamo»

Zoom Books, società canadese, sul suo sito dice di acquistare, rivendere e riciclare libri. Federico, della libreria dell’usato Baravaj di Milano, riceve gli ordini dell’azienda da qualche tempo. E tra lui e i suoi colleghi, fa sapere Repubblica, si fa strada un sospetto. Ovvero che quei libri vengano distrutti per addestrare l’intelligenza artificiale.

I libri e l’IA

Tra i titoli richiesti ci sono un manuale di elettrotecnica, un libro per bambini, un illustrato sul Lago Maggiore da sessanta euro. «Dal mio catalogo online vendevo uno o due volumi al giorno e di colpo ho triplicato le vendite», dice il libraio. Zoom Books chiede il catalogo di 60mila titoli per un grosso ordine. A Mario Giupponi, della Libreria Benacense di Riva del Garda, arriva un ordine al giorno. Da Adele Marini, che ha librerie a Roma e a Bari, la società canadese ha acquistato 150 libri in un colpo solo. E non solo in Italia.

Zoom Books

Gli acquisti arrivano anche da Germania, Australia, Inghilterra. E tra i librai si parla di «scansione distruttiva», documentata negli atti di una causa americana. Si taglia il dorso del libro per separare le pagine e passarle nello scanner. Alla fine del libro resta il testo in formato digitale. I pacchi dei librai italiani finiscono a Rescaldina, nell’Alto Milanese, a ridosso del Varesotto. «Vietato l’ingresso», dice un cartello.

Rescaldina

Reed Pannell, dirigente di Zoom Books, conferma al quotidiano che Rescaldina è il punto di raccolta dei volumi acquistati dai venditori italiani. Il magazzino è gestito da terzi. «I libri vengono consegnati lì, controllati e sistemati su pallet. Poi vengono spediti in carichi completi, invece che in centinaia di pacchi separati». Pannell non indica la destinazione. Spiega perché in un ordine possano finire testi così diversi. «La selezione segue la domanda, non un tema». Le librerie fissano il prezzo e la società dice di rivendere circa tre milioni di volumi al mese. «Li rivendiamo integri, come libri. Non li digitalizziamo, non li scansioniamo e non li distruggiamo», scrive Pannell.

La scansione distruttiva «non riguarda attualmente il mercato italiano del libro antico e raro». La pratica riguarderebbe soprattutto l’usato moderno. «Non controlliamo l’uso che viene fatto dei libri che vendiamo», spiega Federico. «Avremmo preferito venderli a una biblioteca pubblica o a qualche studioso o a qualche università. Siamo i primi a dispiacerci se i libri vengono distrutti», dice Giupponi.