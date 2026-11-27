Gli è stata contestata l'infrazione prevista al Codice della Strada per la fuga ad alta velocità e la condotta di guida pericolosa

«Dovevo tornare a casa e non c’erano più gli autobus … Così, ho preso questa macchina». Così un 15enne ha spiegato perché ha speronato un’auto dei carabinieri al termine di un inseguimento tra semafori rossi bruciati e velocità oltre il limite. A bordo era con altri due coetanei. Lui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stata contestata l’infrazione prevista al Codice della Strada per la fuga ad alta velocità e la condotta di guida pericolosa. Secondo i carabinieri i tre stavano imitando il videogame GTA6.

La storia

La storia la raccontano oggi La Stampa e Repubblica. Si comincia nella notte tra venerdì e sabato scorsi in zona Corso Grosseto nel quartiere Barriera di Milano. I tre ragazzi avrebbero «trovato» la macchina a noleggio, stando a quanto avrebbe dichiarato agli investigatori il guidatore. «Sapevamo che era stata lasciata lì e l’abbiamo presa. Ma non l’abbiamo noleggiata noi». L’ipotesi è che siano stati aiutati da un maggiorenne che ha fornito il suo documento. Poi il 15enne – che ha detto di aver imparato a guidare dai «simulatori» – ha messo in moto ed è partito a tutta velocità.

L’inseguimento

Secondo la ricostruzione dei carabinieri la 500 ibrida è stata notata da una pattuglia, tra corso Palermo e corso Novara, dopo aver “bruciato” una serie di semafori rossi. Meno di due ore dopo, intorno alle 3, in corso Grosseto una seconda pattuglia si è vista sfrecciare davanti la stessa macchina, a quel punto inseguita da almeno due volanti della polizia di Stato. In via degli Ulivi il 15enne sperona l’auto dei carabinieri. Poi termina la corsa contro un albero. Tenta anche di scappare a piedi, come gli altri due. Ma i carabinieri li prendono e li portano in caserma.