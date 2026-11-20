(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 “Il turismo è molto di più di un settore strategico per la nostra economia, è un pezzo di noi, perché parla al mondo dell’Italia, racconta il nostro stile di vita e promuove quello che sappiamo fare meglio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla conferenza programmatica sul turismo promossa dal Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, guidato da Gianluca Caramanna, con la partecipazione del ministro Gianmarco Mazzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev