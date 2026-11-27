Il religioso, in missione umanitaria in Bosnia tra il 1993 e il 1994, ha raccontato a Repubblica di aver conosciuto uno dei presunti tiratori italiani. Sarà ascoltato dalla procura di Milano, che ora cerca i rapporti dell'intelligence dell'epoca

Già negli anni Novanta aveva segnalato la presenza di italiani che andavano a Sarajevo per sparare sui civili: «Mi chiedo perché non se ne seppe più nulla». A raccontarlo è un sacerdote che, tra il 1993 e il 1994, si trovava nella capitale bosniaca per una missione umanitaria e aveva conosciuto personalmente uno dei presunti «cecchini del weekend». L’uomo gli aveva confessato di essere arrivato lì appositamente per uccidere. La testimonianza del religioso, raccontata da Ilaria Carra su Repubblica, è ora agli atti delle indagini difensive. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dalla procura di Milano.

Il racconto del sacerdote e la segnalazione

Di quel periodo il religioso ricorda, tra le altre cose, un bar affollato che sembrava non avere nulla a che fare con il resto della città, stretta nella morsa dell’assedio. «Ho parlato di persona con uno di loro. Che mi ha raccontato che si trovava là proprio per quello, uccidere». Già contattato in passato, il sacerdote aveva confermato telefonicamente la sua esperienza, ma aveva preferito non renderla pubblica. Ora ha messo a verbale il suo racconto davanti agli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini, impegnati nelle indagini difensive anche per conto della città di Sarajevo. «Ho avuto modo di informare chi di dovere», ha riferito il religioso.

L’inchiesta sui «cecchini del weekend»

Sui presunti cecchini del weekend sta indagando la procura di Milano con un’inchiesta nata dallo scrittore Ezio Gavazzeni, che per anni ha raccolto documenti e testimonianze sui cosiddetti «safari umani». Secondo l’ipotesi investigativa, durante l’assedio di Sarajevo facoltosi cittadini stranieri, tra cui diversi italiani, avrebbero pagato le milizie serbo-bosniache per poter sparare sulla popolazione civile. Del fenomeno si era già occupato nel 2022 il regista sloveno Miran Zupanič nel documentario Sarajevo Safari. Tra gli indagati ci sono un ex autotrasportatore ottantenne della provincia di Pordenone, che ha respinto ogni accusa, e un ex cacciatore di 64 anni residente nell’Alessandrino, che ha ammesso di essere stato in Bosnia ma ha negato di aver partecipato ai safari. La procura, con il pm Alessandro Gobbis e il procuratore capo Marcello Viola, indaga per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti.

I rapporti dell’intelligence e il ruolo del Sismi

Già nel novembre del 2025, Edin Subasic, ex agente dell’intelligence bosniaca, aveva raccontato di aver informato il Sismi, l’allora servizio segreto militare italiano, all’inizio del 1994. Secondo la sua versione, gli italiani sarebbero riusciti nel giro di pochi mesi a interrompere le spedizioni, senza però comunicare ai colleghi bosniaci i nomi dei partecipanti. Ora i magistrati milanesi vogliono acquisire alcuni rapporti dell’epoca, della cui esistenza sarebbero arrivate conferme dalla Bosnia. La ricerca di quei documenti potrebbe aiutare gli inquirenti a risalire all’identità dei cecchini e a ricostruire che cosa sapessero, già negli anni Novanta, le autorità italiane.