(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Zelensky ha detto una cosa falsa". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo all'assemblea programmatica di Noi Moderati, a proposito dell'attacco ucraino contro una nave militare russa al largo della Libia, che secondo il Presidente ucraino sarebbe stato coordinato con gli alleati. Courtesy: Noi Moderati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev