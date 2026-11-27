Il meteorite, ribattezzato “meteorite di Maryborough”, misura circa 39 centimetri di lunghezza per 14 centimetri di larghezza e 14 di spessore e pesa 14 chili

Credeva che al suo interno fosse nascosta una pepita d’oro, invece, quella roccia è diventato meteorite sulla Terra, risalente a più di quattro miliardi di anni fa. La vicenda risale al maggio del 2015 in Australia, quando il ricercatore David Hole rinvenne una roccia rossastra. Dopo aver tentato di aprirla invano, usando qualsiasi strumento a sua disposizione, nel 2018 Hole decise di portarla al Museo di Melbourne, dove i geologi Dermot Henry e Bill Birch lo identificarono come un rarissimo meteorite. A spingerli a questa tesi furono l’elevata densità del masso, molto superiore a quella delle normali rocce terrestri, e il suo aspetto scolpito. I due ricercatori, per studiarne l’interno, tagliarono una sottile sezione, pubblicando poi i risultati nel luglio del 2019 sulla rivista Proceedings of the Royal Society of Victoria.

Quanti anni ha il meteorite

Il meteorite, soprannominato «meteorite di Maryborough», misura circa 39 centimetri di lunghezza per 14 centimetri di larghezza e 14 di spessore per un compreso complessivo di 17 chili. Secondo i ricercatori il meteorite avrebbe circa 4,6 miliardi di anni, rendendolo così più vecchio persino della Terra, risalente all’epoca in cui si stava formando il nostro sistema solare. Le analisi al carbonio-14 indicano che l’impatto con il nostro pianeta è avvenuto meno di mille anni fa, sebbene nella zona del ritrovamento non sia stato ritrovato nessun cratere.

Come è nato

Il meteorite appartiene alla famiglia delle condriti ordinarie, corpi celesti provenienti solitamente dalla fascia degli asteroidi situata tra Marte e Giove. Il nome deriva dai condruli, minuscoli grani sferici di silicato che in questo esemplare raggiungono un millimetro di diametro. Questi granuli si sono originati all’alba del sistema solare, quando le polveri cosmiche si sono fuse per un improvviso riscaldamento prima di solidificarsi nuovamente.