L'astronauta italiano racconta la missione Artemis III in programma per la seconda metà del 2027. Ma resta una incognita: le due astronavi lander sono ancora in fase di costruzione

Oggi, 24 novembre, la Luna è un po’ più vicina del solito: si trova al perigeo, che è il punto in cui la distanza tra le Terra e il suo satellite è al minimo: 359mila chilometri. Ma c’è un italiano che tra non molto sarà ancora più vicino alla Luna: è Luca Parmitano, l’astronauta dell’ESA (l’Agenzia spaziale europea) che nel 2027 sarà alla guida della missione Artemis III. «Sarà un viaggio di un paio di settimane, quindi più breve delle mie esperienze precedenti, ma molto intense», racconta Parmitano a margine di un incontro pubblico organizzato al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

La partenza è prevista per la seconda metà del 2027, anche se resta ancora una incognita: «Dal punto di vista NASA ed ESA, noi saremo pronti con la navetta Orion e il modulo di servizio già da metà dell’anno prossimo – spiega Parmitano -. Di fatto l’incognita al momento è semplicemente dovuta al fatto che le due astronavi lander, quelle con cui lavoreremo in orbita, sono ancora in fase di costruzione. Quindi dipenderà dalle loro tempistiche. Ma prevediamo per la seconda metà del 2027».

Parmitano, dalla Sicilia allo spazio

Luca Parmitano ha da poco compiuto 50 anni e nel 2027 sarà tra gli italiani più importanti dell’anno, perché sarà lui a pilotare l’astronave Orion, che avrà a bordo 4 astronauti in totale. Nel giugno 2026 è stato scelto dalla NASA come pilota della missione Artemis III. Figlio di due insegnanti, Parmitano è nato a Paternò, in provincia di Catania ed è un ex pilota collaudatore dell’Aeronautica militare italiana. Selezionato dall’ESA nel 2009, ha partecipato a due missioni sulla Stazione spaziale internazionale e ha trascorso complessivamente oltre un anno nello spazio. Nel 2013 è diventato il primo italiano a effettuare una passeggiata spaziale, e nel 2019 è stato il primo italiano ad assumere il comando della Stazione spaziale internazionale.

Cosa farà Parmitano durante la missione

Luca Parmitano sarà al comando della missione Artemis III, programmata per realizzare le prove di aggancio con i moduli lunari. Il tutto in vista di Artemis IV, la missione che riporterà l’uomo sulla superficie della Luna, nel 2028. «Il nostro compito – racconta l’astronauta italiano – sarà quello di mettere a punto le operazioni di navigazione verso i due lander, le due astronavi che riporteranno l’umanità sulla superficie lunare. A quel punto, il lavoro sarà di sviluppare insieme agli ingegneri le interfacce e i sistemi di bordo per permettere di acquisire il contatto con le astronavi nel modo più sicuro possibile. Lo effettueremo due volte per ogni lander e per tutte e due le astronavi ci avvicineremo sia in modalità automatica che in modalità manuale. Insieme al comandante ci divideremo i compiti di queste fasi estremamente delicate in cui, viaggiando a circa 28.000 km orari, dovremo ricongiungerci e poi agganciarci in maniera sicura con i lander per permettere il trasferimento degli astronauti».

Le emozioni prima del viaggio

Anche se non sarà direttamente lui a lasciare la prossima impronta terrestre sulla Luna, Parmitano è comunque emozionato per la missione che gli è stata affidata: «Le emozioni sono tante e molteplici. C’è un grande senso di responsabilità per il ruolo che mi è stato assegnato, c’è tanta gratitudine nei confronti dell’Agenzia Spaziale Europea, della NASA, del mio Paese, dell’Agenzia Spaziale Italiana, tutti gli enti che mi hanno formato, l’Aeronautica Militare. E poi c’è un grande senso di attesa e di voglia di dare il massimo».

L’unico pezzo di Luna che abbiamo in Italia

L’incontro gratuito organizzato con Luca Parmitano è andato sold out in meno di 30 minuti, «a dimostrazione di quanta attenzione ci sia nei confronti dello spazio, che attira adulti e bambini», racconta Luca Reduzzi, curatore collezioni Astronomia e Spazio del museo milanese. «Non tutti sanno – svela – che qui è conservato l’unico frammento di roccia lunare esposto in Italia, proveniente dall’area chiamata “Taurus Littrow Valley” e raccolto nel dicembre 1972 dal comandante dell’Apollo 17 Eugene Cernan e dal geologo Harrison Schmitt, nell’ultima occasione in cui l’umanità ha messo piede sul nostro satellite». Nel 1973 fu il presidente Richard Nixon a offrire questo piccolo pezzo di Luna al governo italiano come simbolo di fratellanza e collaborazione.