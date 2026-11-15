SpaceX fa la storia, recupera per la prima volta un veicolo spaziale: «Un passo più vicini alla Luna» – Il video

Dopo 22 ore e mezza in orbita la navetta si è agganciata ai bracci meccanici della torre a Starbase. Elon Musk: «Complimenti a un incredibile team»

SpaceX fa la storia. Per la prima volta è riuscita a recuperare lo stadio superiore di un razzo orbitale convenzionale. «Complimenti a un incredibile team», ha scritto su X Elon Musk, patron della società e di Tesla. Entusiasta anche il capo della Nasa, Jared Isaacman: «È stato quasi magico. Di giorno in giorno conquistano sempre più sostenitori… un passo più vicini alla Luna».

The epic day has arrived, thanks to the incredibly talented team at SpaceX! — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2026

La cattura tra le «bacchette» a Starbase e l’esplosione del booster

Lo stadio superiore della Starship è rientrato sulla Terra dopo 22 ore e mezza in orbita, atterrando direttamente sulla rampa di lancio da cui era partito, a Starbase, in Texas. La navetta è riemersa dalle nuvole al termine della discesa, agganciandosi con precisione ai bracci meccanici della torre, soprannominati «bacchette» (chopstick arms). Un risultato di portata storica per l’ingegneria aerospaziale.

Non tutto, però, è andato secondo i piani. Il booster, che avrebbe dovuto essere recuperato con la stessa tecnica, è stato costretto ad ammarare nel Golfo del Messico, dove è esploso. Un insuccesso passato in secondo piano rispetto alla spettacolare cattura della Starship, seguita in diretta streaming da migliaia di spettatori. Il risultato arriva dopo che SpaceX aveva avvertito della possibilità di interrompere la manovra in presenza di qualsiasi anomalia. La prudenza era necessaria anche per i rischi legati al rientro, che prevedeva il sorvolo di aree popolate tra Texas e Messico.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Dagli obiettivi lunari di Artemis alla sfida per Marte

La cattura rappresenta un passo importante per lo sviluppo del mega-razzo, destinato a svolgere un ruolo centrale nel programma lunare Artemis della Nasa. L’agenzia spaziale americana ha accolto con soddisfazione il successo di SpaceX: ha investito miliardi di dollari nello sviluppo di una navetta capace di riportare gli astronauti sulla Luna entro questo decennio, con l’obiettivo più ampio di realizzare una base lunare permanente. Un traguardo che resta però condizionato dai ritardi accumulati dal programma Artemis.

Ma, come è noto, le ambizioni di Musk si spingono oltre. Lanciare una flotta di Starship per costruire una città su Marte. Il razzo più grande e potente del mondo, un colosso di 124 metri, era decollato nel tardo pomeriggio di venerdì dalla base di SpaceX vicino al confine tra Stati Uniti e Messico. Ha completato 14 giri intorno alla Terra, superando nettamente l’uno o due giri della missione precedente.

Foto copertina: X/SPACE X