Il plenilunio al perigeo inaugura quattro appuntamenti consecutivi fino a febbraio 2027. Visibile a occhio nudo già dal tardo pomeriggio guardando verso est, regalerà sfumature ramate all’orizzonte e un disco più brillante del solito. Ecco orari e consigli per osservarla

Appuntamento con il naso all’insù questa sera, martedì 24 novembre 2026: il cielo regala la Superluna del Castoro, il primo di quattro pleniluni consecutivi al perigeo che ci accompagneranno fino a febbraio 2027. Un fenomeno astronomico alla portata di tutti, osservabile a occhio nudo senza alcuna attrezzatura professionale, semplicemente affacciandosi al balcone o concedendosi una passeggiata serale con visuale libera verso est.

Sebbene il momento esatto del plenilunio sia scattato alle 15:53 ora italiana, in pieno giorno, lo show vero e proprio inizia nel tardo pomeriggio, non appena il disco lunare fa capolino sull’orizzonte, per poi proseguire per tutta la notte.

Perché è una “Superluna” (e cosa vedremo davvero)

Si parla di Superluna quando il plenilunio coincide con il passaggio del nostro satellite vicino al perigeo, il punto della sua orbita ellittica più prossimo alla Terra. Questa sera la Luna si trova a circa 360.700 chilometri da noi (contro una distanza media di 384.400 km), avvicinandosi ulteriormente domani sera, 25 novembre, quando toccherà i 359.300 chilometri.

Sulla carta, una Superluna può risultare fino al 14% più grande e al 30% più brillante rispetto a una Luna piena all’apogeo (il punto più lontano). A occhio nudo la variazione dimensionale non è drastica — senza un confronto fotografico diretto appare semplicemente come una Luna particolarmente nitida e luminosa — ma il colpo d’occhio resta assicurato.

Orari di osservazione e piano B in caso di nuvole

Per godersi il momento più suggestivo conviene guardare verso est / nord-est poco prima del tramonto, quando il disco sorge dietro palazzi o colline. In Italia l’orario di levata varia di pochi minuti da città a città. A Milano e Napoli poco prima delle 16:10, a Roma: tra le 16:10 e le 16:12, a Palermo sale intorno alle 16:25.

Una volta sorta, la Luna resterà protagonista per l’intera notte, raggiungendo il punto più alto nel cielo dopo la mezzanotte. Chi dovesse trovare nuvole stasera non resterà a bocca asciutta: il disco apparirà quasi completamente pieno anche nella serata di domani, mercoledì 25 novembre, garantendo un’ottima finestra di recupero.

L’origine del nome e l’illusione ottica all’orizzonte

Il nome Luna del Castoro affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani. Novembre era infatti il periodo in cui i castori ultimavano dighe e tane prima del grande gelo, ma anche il mese in cui i cacciatori piazzavano le trappole per procurarsi le pellicce invernali. Per lo stesso legame con l’arrivo della stagione fredda, questo plenilunio è noto anche come Luna del Gelo o Luna della Neve.

Dal punto di vista visivo, il momento migliore è proprio quello del sorgere, grazie a due effetti combinati. Il primo è l’illusione lunare: quando la Luna è bassa, il cervello la confronta con elementi terrestri come alberi, tetti e montagne, facendola apparire gigantesca (un trucco percettivo facile da smascherare coprendola con il polpastrello a braccio teso: occupa sempre la stessa porzione di cielo). Inoltre ci sono i colori caldi quando il disco è vicino all’orizzonte e la luce lunare attraversa uno strato più denso di atmosfera, tingendosi di tonalità gialle, arancioni o ramate prima di virare al bianco argenteo salendo in quota. Nelle prossime ore il satellite attraverserà la costellazione del Toro, nei pressi di Aldebaran e delle Pleiadi, sebbene il suo forte bagliore renderà difficile distinguere le stelle più deboli circostanti.