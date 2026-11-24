L'ipotesi di costruire una vetta artificiale tra Melegnano, Paullo e Lodi prende spunto da un progetto australiano degli anni Settanta e dagli studi di un ingegnere del 2008. L'obiettivo di questi progetti è quello di modificare il clima e portare la pioggia nelle zone aride

Una montagna gonfiabile alta 3mila metri, costruita nel mezzo della pianura lombarda, con una funivia per raggiungere la vetta, piattaforme panoramiche e laghi artificiali ai suoi piedi. Non si tratta di un progetto approvato né di un’opera in programma, ma di un’ipotesi che prende spunto da studi realmente esistenti. E che nasce da un obiettivo molto diverso rispetto a quello di regalare una montagna ai milanesi: far piovere dove oggi piove troppo poco.

Il progetto australiano degli anni Settanta

A lanciare l’idea-provocazione è stato il sito Milano Città Stato, che immagina di realizzare una struttura artificiale tra Melegnano, Paullo e Lodi, a sud-est di Milano. Ma per risalire alle origini bisogna tornare al 1979, quando l’ingegnere australiano Laurie Hogan pubblicò un libro intitolato Man Made Mountain: la sua proposta era costruire una catena montuosa artificiale lungo il confine dell’Australia Occidentale, per modificare il clima delle regioni desertiche del Paese.

L’opera immaginata da Hogan avrebbe avuto dimensioni enormi: 2mila chilometri di lunghezza, 4mila metri di altezza e una larghezza di 10 chilometri. Lungo la catena montuosa sarebbero sorte anche 49 città e 180mila allevamenti ittici. La proposta non rimase confinata al libro: nel 1982 Hogan fondò l’Engineered Australia Plan Party, un partito politico che partecipò alle elezioni federali del 1983 senza successo. Il problema principale era la quantità di materiali necessari. Secondo le analisi riportate nel 2008 dall’ingegnere Alexander Bolonkin, per costruire la catena montuosa sarebbe stato necessario movimentare circa 400mila chilometri cubi di terra e roccia, con costi astronomici. L’idea non venne mai realizzata.

La soluzione dell’ingegnere: montagne gonfiabili alte fino a 5 chilometri

Nel 2008 Alexander Bolonkin riprese il problema affrontato da Hogan, proponendo una soluzione differente: invece di costruire montagne di roccia, realizzare enormi strutture gonfiabili, sostenute dalla pressione dell’aria e ancorate al terreno attraverso cavi. Le montagne progettate da Bolonkin avrebbero avuto una forma semicilindrica e un’altezza compresa tra 3 e 5 chilometri. Il rivestimento sarebbe stato costituito da una sottile pellicola, in parte trasparente, con uno spessore di pochi millimetri.

Nello studio veniva anche presentata una stima economica: circa 10 miliardi di dollari per una struttura lunga 100 chilometri e alta 5 chilometri, secondo le ipotesi di costo utilizzate dall’autore nel 2008.

Perché costruire una montagna dovrebbe far piovere?

Ma cosa dovrebbero servire queste finte montagne? Al fenomeno meteorologico conosciuto come precipitazione orografica. Quando una massa d’aria umida incontra una montagna, è costretta a salire lungo il versante. Salendo, l’aria si raffredda e il vapore acqueo può condensare, formando nuvole e precipitazioni. L’idea è quindi quella di sfruttare artificialmente questo fenomeno nelle regioni aride, creando un ostacolo sufficientemente alto da favorire la formazione della pioggia.

Gli studi negli Emirati Arabi

L’idea di realizzare montagne artificiali per modificare le precipitazioni è stata presa in considerazione anche altrove: nel 2016 gli Emirati Arabi Uniti avviarono uno studio con il supporto del National Center for Atmospheric Research (NCAR), negli Stati Uniti, per valutare gli effetti che una montagna artificiale avrebbe potuto avere sulla formazione delle piogge.

Come spiegò all’epoca il ricercatore Roelof Bruintjes, l’obiettivo della prima fase era studiare attraverso modelli meteorologici quale forma e altezza avrebbe dovuto avere la struttura e quali conseguenze avrebbe potuto produrre sul clima. Non si trattava, però, dell’annuncio di un cantiere. Gli stessi ricercatori chiarirono che la costruzione sarebbe stata presa in considerazione soltanto dopo averne valutato la fattibilità.

L’ipotesi della montagna alle porte di Milano

È da questi precedenti che nasce l’ipotesi raccontata da Milano Città Stato. Il sito immagina di collocare una struttura pneumatica nella pianura a sud-est del capoluogo lombardo, con una base compresa tra 6 e 10 chilometri e una cima a circa 3.100 metri sul livello del mare. La montagna sarebbe più alta di alcune delle vette lombarde più conosciute, come il Resegone e le Grigne. Potrebbe diventare anche un’attrazione turistica, con una funivia, punti panoramici e spazi verdi.