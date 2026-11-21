Dalla notte tra sabato e domenica una prima perturbazione atlantica porterà piogge intense al Centro-Nord e neve sulle Alpi. Dopo una breve tregua tra lunedì e martedì, da mercoledì 25 novembre una saccatura polare farà scendere ulteriormente le colonnine di mercurio su tutta la Penisola

L’ultimo scampolo di mitezza autunnale sta per lasciare spazio a uno scenario decisamente più invernale. Se questo sabato 21 novembre scorre ancora all’insegna del tempo prevalentemente asciutto e gradevole grazie a una temporanea rimonta dell’anticiclone, con il sole che prevale su gran parte del Paese salvo nebbie in Val Padana, locali piovaschi sul basso Tirreno e deboli fiocchi sui confini alpini, il quadro è destinato a ribaltarsi nel giro di poche ore. Come segnalano Lorenzo Tedici de iLMeteo.it all’Adnkronos e gli esperti di 3BMeteo, Meteo Giuliacci e Meteored Italia (con Luca Lombroso), le massime di oggi restano ancora molto miti, toccando i 15 gradi a Milano, i 18-19 a Roma e punte di 22-24 gradi al Sud, ma già dalla notte tra sabato e domenica l’ingresso di una perturbazione atlantica cambierà bruscamente le carte in tavola.

La svolta di domenica

«Lo scenario cambierà bruscamente», avverte Tedici annunciando il peggioramento atteso per domenica 22 novembre. Secondo i modelli elaborati da Meteo Giuliacci, il maltempo colpirà in pieno il Centro-Nord con piogge abbondanti su Venezia, dove sono attesi fino a 31 millimetri di accumulo, seguita da Milano e Firenze con 17 millimetri, Bologna con 10 e Perugia con 8. Ancora più pesante il bilancio stimato da 3BMeteo per l’entroterra ligure, dove si potranno superare i 100 millimetri, mentre il Mezzogiorno e le Isole resteranno ai margini del fronte in un contesto ventoso ma ancora caldo, con picchi di 22-23 gradi tra Palermo e Cagliari.

L’ondata di maltempo regalerà anche «un assaggio d’inverno sulle montagne», con nevicate copiose sulle Alpi fino a 1.500 metri di quota e locali fiocchi attorno ai 1.000 metri. Tra Valle d’Aosta e Val d’Ossola gli accumuli saranno particolarmente consistenti: 3BMeteo stima fino a 40 centimetri di neve fresca a 2.000 metri, mentre secondo Meteored Italia nel complesso dell’intera settimana si potrà toccare il metro alle quote medio-alte valdostane. Resterà invece quasi all’asciutto l’Appennino, spazzato dai venti di Maestrale, salvo qualche leggera spolverata.

Quando arriva il freddo

Tra lunedì 23 e martedì 24 novembre le precipitazioni concederanno una breve pausa su gran parte dell’Italia, riportando schiarite sulle pianure settentrionali e al Centro. All’inizio della settimana resisterà comunque una coda instabile con rovesci su Perugia (19 millimetri) e fenomeni residui tra Friuli Venezia Giulia, medio Adriatico e Sud peninsulare, accompagnati da forti venti di Maestrale sui bacini occidentali e sulla Sardegna e da un primo calo termico che porterà le massime intorno ai 14-15 gradi a Roma e ai 14 a Bari.

Il respiro stabile avrà però vita breve. Già mercoledì 25 novembre una seconda perturbazione, alimentata da una saccatura polare marittima decisamente più fredda, raggiungerà il Paese portando i primi rovesci su Milano (21 millimetri). Secondo Meteo Giuliacci, la giornata clou per il Centro-Nord sarà giovedì 26, quando sono previsti accumuli fino a 38 millimetri a Venezia, 35 a Firenze, 31 a Milano, 28 a Roma e 18 a Perugia. L’aria più rigida spingerà i fiocchi di neve fino a 800-1.000 metri sulle Alpi e intorno ai 1.500-1.600 metri lungo la dorsale appenninica. Venerdì 27 il fronte scivolerà infine verso il Sud, scaricando piogge e temporali sparsi soprattutto su Napoli, dove si potranno raggiungere i 40 millimetri, e Palermo con 31 millimetri, prima di lasciare spazio a un sabato 28 novembre di nuovo asciutto ma ormai pienamente invernale.

Il crollo delle temperature città per città

A rendere ancora più evidente il cambio di stagione sarà il tracollo delle temperature. Come sottolinea Meteo Giuliacci, le due ondate di freddo consecutive tra il 22 e il 25 novembre faranno scendere le colonnine di mercurio di 4-5 gradi al Nord e fino a 8 gradi sulle regioni adriatiche. Nel bilancio complessivo tra il 20 e il 28 novembre le massime caleranno in tutte le principali città italiane: si scenderà fino a 7 gradi a Milano (con una perdita di 5 gradi), 9 a Venezia (-4), 10 a Bologna (-3), 13 a Firenze (-2) e 14 a Roma (-3). Flessione marcata anche al Sud, dove Bari passerà a 16 gradi perdendone sei, mentre Napoli, Palermo e Cagliari si attesteranno intorno ai 17 gradi.