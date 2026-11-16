El Niño, la climatologa Giacomin: «Prevedere l’inverno? Tanto vale tirare la monetina. Il vero rischio è la sicurezza alimentare»

La fisica dell'atmosfera, meteorologa e climatologa smonta gli allarmismi legati al fenomeno nel Pacifico: «Impossibile fare previsioni deterministiche a lungo termine». Ma avverte: l’effetto amplificatore sul riscaldamento globale potrebbe rendere il 2027 l’anno più caldo di sempre

Con El Niño ormai lanciato verso il picco di dicembre, tornano a moltiplicarsi le previsioni sull’inverno in arrivo in Italia, tra annunci di gelo record e nevicate storiche. Scenari che però non hanno alcuna base scientifica. «La previsione deterministica a lungo termine non è semplicemente complicata: non è proprio possibile. Tanto vale tirare la monetina». A fare chiarezza in un’intervista con Open è Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, meteorologa e climatologa, che si allinea al pensiero del collega altoatesino Peterlin contro le notizie clickbait sul meteo. Se una previsione deterministica del tempo dei prossimi mesi è impossibile, avverte Giacomin, c’è però un rischio ben più concreto: l’effetto amplificatore del fenomeno sul riscaldamento globale potrebbe rendere il 2027 l’anno più caldo di sempre.

La trappola del clickbait

«C’è uno sfruttamento maldestro delle informazioni meteoclimatiche a disposizione per creare una notizia, ma quella non è informazione», spiega Giacomin commentando il proliferare di titoli sensazionalistici sul meteo dei prossimi mesi. Una situazione già vista nell’estate del 2026, quando in molti avevano attribuito a El Niño il caldo soffocante sulla penisola: «Proprio nel momento in cui eravamo sottoposti a cinque ondate di calore talmente intense e ravvicinate da risultare quasi difficili da distinguere tra di loro, la comunicazione si è legata al processo di El Niño, quando in realtà il fenomeno stava appena per partire. Le due cose non erano per niente legate».

Perché è impossibile fare previsioni a lungo termine

Per evitare di cadere nella trappola degli allarmismi, spiega l’esperta, occorre innanzitutto capire come funziona la meteorologia: «Le previsioni deterministiche hanno aumentato enormemente l’affidabilità del dato, ma non riescono ad andare così tanto avanti nel tempo. Bisognerebbe essere in grado di distinguere molto bene il concetto di determinazione dal concetto di probabilità. Se sapessimo minimamente come si fanno le previsioni del tempo, avremmo lo strumento più adeguato per capire se qualcuno, a un certo punto, ci sta prendendo in giro oppure no».

Le stesse proiezioni stagionali non sono bollettini puntuali: «Non diranno mai se pioverà più o meno a Milano. Per l’Europa indicano un inverno probabilmente più piovoso della media, ma sull’Europa meridionale, e quindi sull’Italia, abbiamo un segnale molto più debole. Sul fronte termico, invece, resta alta la probabilità di temperature sopra la norma, specie nella parte occidentale del continente: mettendo insieme le due cose, vuol dire che la quota neve resterà piuttosto alta, pur potendo avere episodi di nevicate abbondanti».

Cos’è El Niño

Per capire in che modo può influenzare gli equilibri del pianeta, è fondamentale conoscere che tipo di fenomeno è El Niño. «Si tratta una gigantesca macchina termodinamica, caratterizzata da un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’oceano Pacifico equatoriale, dal centro del bacino verso le coste di Ecuador e Perù», spiega Giacomin. Una fluttuazione naturale che si ripete ogni 2-7 anni, dura tra i 9 e i 12 mesi e raggiunge il culmine a dicembre, motivo per cui i pescatori peruviani lo battezzarono in riferimento a Bambin Gesù, risultando «talmente imponente da alterare le circolazioni atmosferiche e oceaniche» e portare piogge intense in Sud America e lunghe siccità tra Australia, Indonesia, Filippine e Africa meridionale.

Gli effetti di El Niño in un’atmosfera già alterata

L’episodio attuale si trova in una fase destinata a durare ancora a lungo: «Fino a gennaio siamo quasi al 100% di probabilità che resti molto intenso, e a febbraio abbiamo comunque una percentuale intorno al 79-80%. Dopodiché, nella prima decade di marzo, inizierà a scemare diventando moderato e poi debole entro maggio, per avvicinarsi a una fase di neutralità durante l’estate». Il problema è che questa oscillazione naturale oggi si innesta su un’atmosfera già alterata dalle attività umane: «El Niño va ad amplificare gli effetti del riscaldamento globale. In un contesto già estremizzato, se a tutto questo si somma il suo contributo, la situazione diventa ancora più difficile». Rilasciando enormi quantità di calore, il fenomeno offrirà «una sorta di anteprima temporanea di dove sta andando la tendenza di fondo, spingendo le temperature globali a livelli che altrimenti raggiungeremmo tra una decina d’anni». Con una conseguenza che sembra quasi ovvia: «Il 2027 molto probabilmente è destinato a superare il 2024 in termini di anomalie termiche, diventando l’anno più caldo mai registrato».

La Cop31 e il ruolo della scienza del clima sempre più «offuscato»

Un’accelerazione che stride con la lentezza della politica internazionale, impegnata nei negoziati della Cop31 di Antalya, in Turchia. «Quello che si osserva è una differente velocità tra ciò che la scienza è in grado di fare e ciò che poi la politica decide in base ai dati posti sul tavolo: la velocità è troppo ridotta», avverte Giacomin. Pur riconoscendo che la curva delle emissioni ha iniziato leggermente a piegarsi passando dalle proiezioni di +4 gradi a circa +3 gradi – «segno che non è vero che non è stato fatto nulla, ma bisognerebbe fare molto di più» –, Giacomin denuncia un clima sempre più ostile verso la ricerca, citando anche i tentativi di rinviare il prossimo rapporto dell’Ipcc a dopo i bilanci climatici globali: «La scienza del clima oggi non è attaccata solo a parole, ma viene proprio rallentata e il suo ruolo viene offuscato».

La minaccia più urgente: la sicurezza alimentare

Eppure le ricadute dell’inazione riguardano direttamente la tenuta delle nostre società. «Se continuiamo a scaldare il pianeta, il clima si farà più estremo e irriconoscibile rispetto al territorio che prendiamo in considerazione, mentre tutti i nostri sistemi socio-economici sono tarati proprio sulle variabili meteoclimatiche», sottolinea la climatologa. Tra tutti i fronti aperti, ce n’è uno che preoccupa più degli altri: «La minaccia più urgente è la sicurezza alimentare. L’agricoltura è già oggi il settore forse più impattato dall’estremizzazione climatica, con effetti che si propagano lungo tutta la filiera, dal campo fino alla tavola. E dalla sicurezza alimentare, evidentemente, la vita umana non può prescindere».