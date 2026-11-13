Meteo, in arrivo una settimana di piogge e temporali su tutta Italia. E cadrà la neve

Dal 16 novembre comincia un periodo caratterizzato da perturbazioni atlantiche

Per tutta la settimana del 16 novembre è previsto maltempo su tutta Italia. Piogge intense e una serie di perturbazioni atlantiche, spinte da un flusso umido e instabile che, come spiega iLMeteo.it, dovrebbe raggiungere il bacino centrale del Mediterraneo. Queste dovrebbero provocare piogge su gran parte della penisola e in alcune zone di forte intensità almeno fino a venerdì 20 novembre e un abbassamento delle temperature a causa della neve sulle Alpi.

Da lunedì la neve sulle Alpi

Le perturbazioni inizierebbero già nella giornata di lunedì 16 novembre, sottolinea iLMeteo.it. Le precipitazioni interesserebbero direttamente i settori della costa tirrenica e le aree alpine orientali con piogge più abbondanti sulla Liguria orientale, l’alta Toscana e il Friuli-Venezia Giulia. Entro la serata le piogge dovrebbero raggiungere il Sud e in particolare la Campania. Lungo l’arco alpino è previsto il ritorno della neve a partire da 1700-1800 metri di altitudine. Questo provocherebbe un abbassamento delle temperature che oscillerebbero tra 11 e 14°C al Nord, tra 15 e 18°C al Centro e tra 18 e 22°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Da martedì la risalita delle temperature

Nel corso di martedì 17 novembre, l’incontro tra le correnti di Scirocco sull’Adriatico e di Libeccio sul Tirreno, con raffiche fino a 60-70 km/h, determinerebbe precipitazioni abbondanti e persistenti vicino all’Appennino tirrenico e alle catene del Nord-Est, provocando rovesci sparsi anche nel Centro-Sud e su Sicilia e Sardegna. Inoltre, ci sarebbe anche una risalita delle temperature con valori massimi fino a 20-24°C, a fronte di massime contenute tra 11 e 14°C al Settentrione e tra 15 e 18°C nel Centro Italia.