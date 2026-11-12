Svanisce l’effetto Labubu: Pop Mart perde metà valore in Borsa: perché i pupazzetti non piacciono più

Oggi l'azienda vale quasi 24 miliardi di dollari ed è tra i produttori di giocattoli più quotati al mondo. Ma dopo la fase di successo i Labubu sembrano non interessare più al pubblico

Erano diventati la moda del momento nell’estate del 2025 e si parlava anche di una «Labubu mania». Davanti ai Pop Mart di tutto il mondo c’erano file interminabili e le persone passavano fuori dai negozi delle ore solo per prendere i pupazzetti dai denti aguzzi, sperando di trovare nelle blind box tipologie sempre diverse e soprattutto quelle rare. Grazie a tutto questo seguito, la società cinese che produce i Labubu aveva guadagnato più del 600% in dodici mesi. Ma come tutte le tendenze, anche questa sembra essere passata: rispetto a fine 2025, Pop Mart ha perso il 50% dei suoi ricavi alla Borsa di Hong Kong e il 75% in quella americana.

Cosa sono i Labubu

I Labubu erano stati lanciati nel 2019 come piccoli giocattoli a forma di animali e denti aguzzi. Poi hanno iniziato a essere utilizzati da celebrità come Kim Kardashian come accessorio sulle borse. E proprio da lì è cominciata una prima corsa all’acquisto. Di fronte a una domanda sempre più alta, Pop Mart ha aumentato la produzione di Labubu e aperto negozi in più parti del mondo. Partendo dalla Cina, dove si trovano più di 300 attività, è arrivato nel resto dell’Asia con Hong Kong e Taiwan. Ma anche negli stati americani della California, Texas, Florida e in Europa, con l’espansione in Francia, Regno Unito e Italia, con due negozi a Roma e due a Milano.

Perché i pupazzetti sono andati virali

Dietro la viralità dei pupazzetti si nascondono tre motivi. Innanzitutto, la loro misteriosità. Essendo venduti in blind box, ovvero delle scatole chiuse che non mostrano il contenuto, il cliente sa solo all’apertura quale personaggio ha trovato e proprio questo segreto ha alimentato l’acquisto dei Labubu. A ciò si aggiunge la passione per le collezioni che ha spinto molti utenti a ordinare tante confezioni nella speranza di ottenere le tipologie più rare oppure a pagarle di più da rivenditori. Infine, ha contribuito quel tocco di nostalgia: l’apertura della scatola riportava indietro nel tempo il pubblico più grande, che tornava bambino con lo scarto di un regalo.

Il caso estremo in Carolina del Nord

C’è chi poi non si è limitato alle file chilometriche o a spendere grandi quantità di denaro per trovare pupazzetti sempre diversi. Nella Carolina del Nord un fan conosciuto come Ensito si era anche licenziato per poter realizzare senza “distrazioni” video sui Labubu: su Youtube registrava gli unboxing e mostrava i suoi esemplari più particolari, ottenendo un seguito abbastanza ampio con 10 mila visualizzazioni. Il ragazzo era arrivato fino all’Italia e alla Spagna per poter ottenere le ultime uscite e in pochi anni ha speso in totale più di 50 mila dollari per la sua collezione da 400 pezzi. Inoltre, per assomigliare ai Labubu, Ensito aveva fatto realizzare da un professionista dei denti appuntiti da poter indossare.

Che fine hanno fatto i Labubu

Tra giugno e luglio dell’anno scorso i pupazzetti avevano spopolato a livello internazionale e il gruppo di Pechino era arrivato a valere come Hasbro e Mattel insieme. Oggi vale quasi 24 miliardi di dollari ed è tra i produttori di giocattoli più quotati al mondo. Dopo la fase di successo, però, le azioni del Pop Mart hanno perso oltre metà del suo valore e i pupazzetti sembrano non interessare più al pubblico. Secondo la docente di marketing alla National University of Singapore, Samer El Hajjar, la fase di viralità si starebbe esaurendo e l’azienda non avrebbe costruito un rapporto di fedeltà con i suoi clienti. Lo stesso Ensito non ha più ottenuto le visualizzazioni della scorsa estate e ha scelto di concentrarsi su altri prodotti, come gli squishies, ovvero giocattoli da schiacciare.

Perché i pupazzetti non sono più virali

Un possibile motivo dietro questo crollo sta nella perdita dell’esclusività. I Labubu ora sono esposti sugli scaffali dei Pop Mart e si possono trovare più di 500 negozi in 30 Paesi a livello mondiale, con altri 2mila distributori automatici. Proprio questi fattori hanno fatto svanire il mistero e la sensazione di rarità dei pupazzetti. Al loro posto sono subentrati i Sonny Angeles, degli angioletti nudi con un cappellino sempre diverso da attaccare al telefono, oppure gli Smiski, omini fosforescenti che si illuminano al buio.