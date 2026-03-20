Labubu diventa un film: così Pop Mart prova a trasformare un fenomeno virale in un franchise culturale

Dopo anni di hype e vendite record gli elfi dal sorriso maligno che abbiamo visto appesi a milioni di borsa e zaini sbarcano a Hollywood

Il sorrisetto dai denti aguzzi dei mostriciattoli Labubu è pronto a sbarcare sul grande schermo. Il produttore di giocattoli da collezione Pop Mart e la casa di produzione Sony Pictures

Entertainment hanno annunciato l’intenzione di realizzare un lungometraggio basato su uno dei

fenomeni ludici più virali degli ultimi anni.

King: da Paddington ai pupazzetti virali

l film, che combinerà live-action e CGI, è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, fanno sapere le due

aziende in un comunicato. Dietro la cinepresa ci sarà Paul King, noto soprattutto per la saga

dell’orsetto Paddington e per Wonka, il prequel de La fabbrica di cioccolato con Timothée

Chalamet. King curerà anche la produzione e co-firmerà la sceneggiatura insieme a Steven

Levenson. L’annuncio è arrivato a Parigi, durante il tour globale per il decimo anniversario dei

Labubu, ma una data di uscita non è ancora stata comunicata.

Il fenomeno Labubu

Se oggi se ne vedono forse un po’ meno appesi a borse, marsupi e cinture rispetto a qualche mese

fa, è difficile non aver incrociato almeno una volta la loro faccetta beffarda. Creati oltre un

decennio fa dalla fantasia dell’artista di Hong Kong Kasing Lung – che sarà anche produttore

esecutivo del film – i Labubu sono una stirpe di elfi irriverenti all’interno dell’universo narrativo di

The Monsters, saga illustrata pubblicata nel 2015, che mescola folklore orientale e suggestioni

nordiche.



Nel 2019 la società cinese Pop Mart acquisisce i diritti per trasformare quei personaggi in giocattoli

da collezione, destinati a diventare il motore della sua crescita globale. Negli ultimi anni il successo

dei Labubu ha contribuito a spingere la valutazione dell’azienda vicino ai 40 miliardi di dollari,

superando persino colossi storici come Mattel, produttore della celebre Barbie.

Il fascino della “blind box”

Parte del fascino dei Labubu risiede nel meccanismo delle “blind box”: scatole chiuse che non

rivelano quale personaggio contengano fino all’apertura, alimentando una dinamica a metà tra

collezionismo e gioco d’azzardo. I modelli base partono da circa 20 euro, ma gli esemplari più rari,

o in edizione limitata, possono arrivare a valere centinaia di euro.

A fare da megafono globale sono state anche alcune testimonial involontarie: star come Dua Lipa,

Rihanna e Lisa, membro del gruppo k-pop Blackpink, sono state fotografate con i piccoli

mostriciattoli appesi alle loro borse firmate. Il resto lo hanno fatto i social.

Il picco della febbre Labubu

L’apice è arrivato nell’estate del 2025, quando le rivendite sul mercato secondario hanno

raggiunto quotazioni vertiginose; poi l’onda ha iniziato lentamente a ritirarsi, complice l’aumento

della produzione per soddisfare la domanda. Eppure il peso economico del fenomeno resta

notevole: secondo dati forniti da Pop Mart alla CNBC, nella prima metà del 2025 i prodotti della

serie The Monsters rappresentavano da soli il 34,7% dei ricavi dell’azienda.

Un franchise da costruire

Il successo commerciale ha già spinto Pop Mart oltre il semplice mercato dei giocattoli: l’azienda

gestisce oggi anche un parco a tema a Pechino. L’approdo al cinema è quindi il passo successivo

quasi inevitabile. Non stupisce, allora, che Hollywood – sempre più affamata di proprietà intellettuali da

monetizzare – abbia fiutato l’affare. Del resto, il trionfo di film come Barbie o Super Mario ha

dimostrato quanto il mondo dei giocattoli e dei videogiochi possa trasformarsi in una miniera

d’oro: il film non è il punto d’arrivo, ma l’innesco di un ecosistema che comprende merchandising,

serie tv e nuove declinazioni del marchio.

In questo contesto, portare i Labubu al cinema appare meno come un azzardo creativo e più come

una mossa strategica. Per Pop Mart, infatti, l’operazione ha un valore che va ben oltre il

botteghino: significa tentare il salto da semplice produttore di oggetti da collezione a brand di

intrattenimento globale. Sul modello Disney, a cui l’azienda ha dichiarato di ispirarsi.

L’obiettivo

L’obiettivo è chiaro: traghettare l’universo di The Monsters fuori dagli scaffali dei negozi e dentro

una narrazione capace di alimentare – e prolungare – il desiderio dei consumatori. Soprattutto tra

Millennial e Generazione Z, dove contenuti e commercio viaggiano ormai sullo stesso binario: ci si

affeziona a un personaggio sullo schermo e, subito dopo, si acquista l’oggetto che ne incarna il

mondo. In questa logica, il film rappresenta un passaggio cruciale per trasformare Labubu da

fenomeno virale a franchise culturale.

Più interessante è la domanda che resta sullo sfondo: se dietro quel sorriso un po’ troppo largo

per essere rassicurante esista davvero un mondo narrativo da raccontare. Oppure se si tratti, più

semplicemente, dell’ennesimo caso in cui Hollywood non inventa storie, ma si limita a inseguire –

e capitalizzare – oggetti che si vendono già da soli.