Nel sud della Libia vietati i pupazzi Labubu. Sequestrati e distrutti centinaia di giocattoli del colosso cinese Pop Mart – Il video
La Direzione per la Sicurezza di Sabha, nel sud della Libia, ha sequestrato e distrutto un numero imprecisato dei popolari pupazzi Labubu prodotti dal colosso cinese di giocattoli Pop Mart, ritenendoli un fenomeno commerciale «negativo» e in contrasto con i valori sociali e religiosi del Paese. I Labubu, per chi non lo sapesse, sono pupazzi da collezione nati come personaggi della serie “The Monsters” creata dall’illustratore di Hong Kong Kasing Lung, hanno avuto un successo globale.
«Viola la morale sociale e islamica»
Dopo il sequestro e la distruzione di centinaia di pupazzi è stato inoltre diramato un avviso ai commercianti a non vendere né importare i prodotti, con l’annuncio di azioni legali in caso di violazioni. I sequestri sono stati effettuati in vari negozi. per le autorità locali Labubu è una «tendenza negativa» che «viola la morale sociale e islamica». Per ora la mossa interessa solo le attività commerciali nel Sabha, non si conoscono finora provvedimenti a livello nazionale. La decisione è stata rilanciata dai media locali, con discreta curiosità.