Nel sud della Libia vietati i pupazzi Labubu. Sequestrati e distrutti centinaia di giocattoli del colosso cinese Pop Mart – Il video

Avvisati i commercianti a non vendere né importare i celebri pupazzi, con l'annuncio di azioni legali in caso di violazioni

La Direzione per la Sicurezza di Sabha, nel sud della Libia, ha sequestrato e distrutto un numero imprecisato dei popolari pupazzi Labubu prodotti dal colosso cinese di giocattoli Pop Mart, ritenendoli un fenomeno commerciale «negativo» e in contrasto con i valori sociali e religiosi del Paese. I Labubu, per chi non lo sapesse, sono pupazzi da collezione nati come personaggi della serie “The Monsters” creata dall’illustratore di Hong Kong Kasing Lung, hanno avuto un successo globale.

(Libya – The Vision of Omar Mukhtar / Fb)

«Viola la morale sociale e islamica»

Dopo il sequestro e la distruzione di centinaia di pupazzi è stato inoltre diramato un avviso ai commercianti a non vendere né importare i prodotti, con l’annuncio di azioni legali in caso di violazioni. I sequestri sono stati effettuati in vari negozi. per le autorità locali Labubu è una «tendenza negativa» che «viola la morale sociale e islamica». Per ora la mossa interessa solo le attività commerciali nel Sabha, non si conoscono finora provvedimenti a livello nazionale. La decisione è stata rilanciata dai media locali, con discreta curiosità.