Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERICinaLibiaVideo

Nel sud della Libia vietati i pupazzi Labubu. Sequestrati e distrutti centinaia di giocattoli del colosso cinese Pop Mart – Il video

18 Agosto 2025 - 08:16 Stefania Carboni
embed
labubu
labubu
Avvisati i commercianti a non vendere né importare i celebri pupazzi, con l'annuncio di azioni legali in caso di violazioni

La Direzione per la Sicurezza di Sabha, nel sud della Libia, ha sequestrato e distrutto un numero imprecisato dei popolari pupazzi Labubu prodotti dal colosso cinese di giocattoli Pop Mart, ritenendoli un fenomeno commerciale «negativo» e in contrasto con i valori sociali e religiosi del Paese. I Labubu, per chi non lo sapesse, sono pupazzi da collezione nati come personaggi della serie “The Monsters” creata dall’illustratore di Hong Kong Kasing Lung, hanno avuto un successo globale.

(Libya – The Vision of Omar Mukhtar / Fb)

«Viola la morale sociale e islamica»

Dopo il sequestro e la distruzione di centinaia di pupazzi è stato inoltre diramato un avviso ai commercianti a non vendere né importare i prodotti, con l’annuncio di azioni legali in caso di violazioni. I sequestri sono stati effettuati in vari negozi. per le autorità locali Labubu è una «tendenza negativa» che «viola la morale sociale e islamica». Per ora la mossa interessa solo le attività commerciali nel Sabha, non si conoscono finora provvedimenti a livello nazionale. La decisione è stata rilanciata dai media locali, con discreta curiosità.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Lo staff di Trump ha scordato in hotel i documenti sul vertice con Putin: ecco cosa c’era scritto

2.

Zelensky e i leader Ue pronti a volare da Trump. Macron: «Putin vuole la resa dell’Ucraina». L’Italia: «Bene gli sforzi Usa, ma servono garanzie»

3.

Aiuto, Putin vuole un’Europa comunista (e sottomessa)! L’allarme dell’alto dirigente di Meloni dopo il vertice in Alaska

4.

Auto fuori controllo a tutta velocità, le preghiere del conducente e lo schianto. Ma la polizia smonta la fake news sul pilota automatico – Il video

5.

Arrestata l’«Ostetrica senza Filtri» che promuoveva il parto in casa: è accusata dell’omicidio di un neonato in Australia

leggi anche
ucraina russia trump putin zelensky
ESTERI

Ucraina, la fretta di Trump, che punta al summit a tre per questo venerdì. E il grande nodo dell’articolo 5 della Nato

Di Stefania Carboni
ESTERI

Israele, un milione di persone in piazza contro Netanyahu: «Basta guerra a Gaza, liberi gli ostaggi» – Foto e video

Di Alba Romano
trump putin zelensky ucraina russia
ESTERI

Zelensky e i leader Ue pronti a volare da Trump. Macron: «Putin vuole la resa dell’Ucraina». L’Italia: «Bene gli sforzi Usa, ma servono garanzie»

Di Simone Disegni