(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 Si è svolto nella sede di Confcommercio a Roma il primo Annual Meeting di Confsalute-Confcommercio, il coordinamento di 17 organizzazioni dei settori della salute, della sanità e della cura, nato lo scorso 8 luglio. "Per la prima volta ci presentiamo uniti", ha spiegato il presidente di Confsalute Michele Vietti, che al ministro della Salute ha chiesto "che la componente privata del Servizio sanitario nazionale sia riconosciuta in tutta la sua dignità e nel suo ruolo essenziale e insostituibile". Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha definito il meeting "la cartina di tornasole di un impegno comune", sottolineando che "il genius loci di Confcommercio è il dialogo e il confronto tra posizioni anche diverse per trovare una sintesi più grande della somma delle singole parti". Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha respinto le accuse di voler privatizzare la sanità: "Se qualcuno mi avesse chiesto di privatizzare la sanità, non avrei fatto il ministro della Salute". Schillaci ha ricordato le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e si è impegnato a reperire "ulteriori risorse da destinare agli operatori sanitari, che rappresentano la parte migliore del nostro Servizio sanitario nazionale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev