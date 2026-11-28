In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la relatrice speciale dell’Onu denuncia le condizioni del suo trattenimento allo scalo di San José, il tentativo di espulsione verso Parigi e le accuse legate al terrorismo

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, è stata fermata e trattenuta dalle autorità all’aeroporto di San José, in Costa Rica. Era giunta nel Paese — dove prevedeva di restare tre giorni prima di recarsi in Messico — per ritirare un dottorato honoris causa conferitole dall’Università del Costa Rica.

Raggiunta telefonicamente dal Fatto Quotidiano mentre gestiva i contatti con la stampa locale e l’ateneo, Albanese ha confermato che l’evento accademico si terrà comunque: «Presenzierò online, ma ci sarò ugualmente. Lo devo a tutti gli studenti che da stanotte stanno manifestando fuori dall’aeroporto per richiedere il mio rilascio». E infatti in serata si è collegata in videoconferenza dallo scalo aeroportuale.

Il fermo e il tentativo di deportazione

La relatrice descrive una situazione di forte disagio logisticamente e istituzionalmente anomala, sotto costante sorveglianza: «Mi trovo in aeroporto. Da stanotte. Non ho potuto dormire né lavarmi, né ho con me i miei oggetti personali. Mi hanno anche trattenuto il passaporto diplomatico, in questo momento ce l’ha un’agente della sicurezza aeroportuale che è proprio qui accanto a me, che mi fa da guardia…».

Nonostante il governo costaricano fosse stato informato della visita con mesi di anticipo tramite i canali ufficiali dell’Onu e dell’università, i problemi sono iniziati subito dopo l’atterraggio all’Ufficio immigrazione. Dopo il rilevamento delle impronte digitali e la segnalazione di una presunta allerta di sicurezza, Albanese ha chiesto se l’alert provenisse da Paesi terzi come gli Stati Uniti. A quel punto, l’agente è rientrato dopo dieci minuti con un foglio di via.

«Io ho subito chiarito loro che conosco i miei diritti e che non avrei fatto un passo senza comunicare prima con le persone che mi avevano invitato, perché non sono qui come una turista ma la mia in Costa Rica è una visita ufficiale… Allora mi hanno informato che mi avrebbero spostata in una stanza più comoda, invece mi hanno portato al gate di Air France per deportarmi a Parigi. Ma avevo ancora il passaporto diplomatico con me. Hanno dovuto quindi chiamare la sicurezza e dieci agenti dell’Immigrazione che hanno provato a intimarmi di seguirli, per salire sull’aereo. Mi sono piantata lì e ho detto: “Se me ne vado, me ne vado io con le mie gambe e su un aereo che decido io”. Siamo rimasti in quella situazione più di un’ora. È stato a quel punto che uno degli agenti mi ha detto: “A noi spiace, ma non è una decisione nostra…”», racconta la relatrice al Fatto Quotidiano.

Le condizioni del trattenimento e l’intervento diplomatico

Durante le ore di fermo, Albanese ha ricevuto il supporto delle istituzioni italiane e delle Nazioni Unite: «Mi ha chiamata tre volte l’ambasciatrice italiana, Elena Sgarbi, gentilissima. E anche l’incaricato per le emergenze. È arrivato poi un rappresentante dell’Onu e un mio collega, uno dei Relatori speciali, non mi ha lasciato un secondo da sola».

Ben diverso, invece, il trattamento riservatole dalle autorità locali, che secondo il suo racconto le hanno negato anche i beni di prima necessità: «Diciamo che come al solito la mia visita sarebbe passata inosservata e all’attenzione solo degli addetti ai lavori, invece così sta diventando un caso per un intero Paese. Ma la cosa che più mi infastidisce è che non mi hanno nemmeno chiesto se volessi dell’acqua, del cibo, mi hanno detto che se avessi voluto dormire c’era la cella… una cella di detenzione, capisce?».

Le pronunce della Corte costituzionale e le accuse di terrorismo

Sul fronte legale, la magistratura del Costa Rica è intervenuta a tutela della funzionaria Onu. «Sono arrivate quattro pronunce di habeas corpus per farmi uscire dall’aeroporto e la Corte costituzionale ha aggiunto che sono nel pieno diritto di restare nel Paese quanto voglio e di andarmene quando voglio. Ho deciso quindi di partecipare comunque alla cerimonia prevista all’università da dove mi trovo, in aeroporto, da remoto», spiega.

In attesa che il governo risponda entro 24 ore alla richiesta di chiarimenti della Corte costituzionale, Albanese respinge con fermezza le motivazioni emerse tardivamente a giustificazione del fermo: «Non mi hanno comunicato alcunché. Non avevano niente in mano. Mi dicevano soltanto che ero trattenuta per una questione di sicurezza. L’accusa di terrorismo è venuta fuori solo molte ore dopo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, parliamo di quasi dieci ore dal mio iniziale trattenimento».

Riguardo alle dichiarazioni dell’ex presidente del Costa Rica e del direttore del dipartimento dell’Immigrazione, che hanno evocato legami con organizzazioni terroristiche e una presunta negazione degli eventi del 7 ottobre, la relatrice conclude definendo tali affermazioni «totalmente menzognere» e denunciando una deriva preoccupante: «Prima l’accusa era di essere antisemita. Ora è tutto terrorismo. Ormai stanno cannibalizzando il diritto internazionale e quelli fondamentali».